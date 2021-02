Najsexi babička sveta prezradila recept na mladistvý vzhľad: Takto zmeňte svoj jedálniček a neuveria vám vek!

Má 50 rokov a okrem štyroch detí aj jedno vnúča, no ani zďaleka nevyzerá ako typická stará mama. Pravý kľúč k jej mladistvému vzhľadu si našťastie nenechala len pre seba.

Ako uvádza denník Daily Mail, 50-ročná Gina Stewart z Austrálie sa preslávila účasťou v súťaži krásy, kde porazila o polovicu mladšiu súťažiacu. Teraz pravidelne zdieľa svoje pikantné fotky na sociálnych sieťach a na platforme OnlyFans získala pol milióna dolárov za predaj módnych fotografií a videí. Štvornásobná mama, ktorá sa už stihla stať aj babičkou jedného vnúčaťa, oslávila svoje 50. narodeniny len nedávno. Pre portál odhalila kľúč k tomu, ako vyzerať rovnako mlado aj v pokročilom veku.

Prezradila, že najdôležitejšie zo všetkého je vylúčiť z jedálnička lepok a naopak zaradiť doň dostatok antioxidantov. „Vylúčila som zo svojej stravy všetok lepok a cítim sa oveľa lepšie, keď si dávam malé jedlá so základnými zdravými potravinami,“ vysvetlila. Rozhodujúca je u nej aj sila mysle a následná redukcia hladiny stresu v jej živote. „Určite verím v silu pozitívneho myslenia a znižovania alebo eliminovania negativity,“ priznala Gina. Okrem zdravej stravy plnej antioxidantov sa snaží piť veľké množstvo čistej vody či každý deň počas prechádzok naboso na pláži prejsť minimálne 10-tisíc krokov.

Aby si udržala mladistvý vzhľad tela, nebála sa vyskúšať ani kryokomoru - terapiu, ktorú si chvália aj celebrity. Ide o pobyt v miestnosti s extrémne nízkou teplotou po dobu pár minút, ktorý dokáže liečiť problémy so svalmi, úrazy alebo aj pomôcť s celkovým oživením pokožky. Keďže to telu spôsobí šok, bude pracovať v tých chvíľach natoľko, že za ten krátky čas spáli stovky kalórií a vie ovplyvniť metabolizmus dokonca aj z dlhodobého hľadiska. Gina si takto vyskúšala pobyt v -110 °C, kde vydržala celé tri minúty.

Mimo to sa však netají tým, že v minulosti podstúpila na prvý pohľad viditeľnú operáciu poprsia. Minulý rok na svojej sieti zdieľala emotívny príspevok, kde priznala, že sa pre svoj vzhľad napriek slušnej obľúbenosti stala obeťou online šikany. Prosila ľudí, aby pred zverejnením podobných nepríjemných komentárov zvážili to, ako môžu ich tvrdé slová pôsobiť na toho druhého. „Myslite predtým, ako niečo spravíte. Ak veríte, že vaše slová niekoho zrania, potom si to dvakrát premyslite,“ odkázala Gina neprajníkom.