Zákaz dovoleniek dal stopku slovenským cestovateľom: Reakcie zahraničia na seba nenechali dlho čakať

Cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie by Slovákom nemalo byť po novom povolené. V stredu o tom informoval minister financií Eduard Heger, dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.

Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi. Na otázky, odkedy má toto opatrenie platiť, odkázal minister, dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, na podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého.

Zahraničie o Slovensku

O tom, že Slovensko zakázalo dovolenky kvôli obavám z nebezpečných mutácií ochorenia Covid-19, napísala medzi prvými agentúra Reuters, ktorej informácie následne preberajú ostatné médiá. V informáciách agentúry sa uvádza, že zákaz prišiel v snahe spomaliť pandémiu koronavírusu, pričom vláda vyhlásila, že cestovanie do zahraničia bude naďalej povolené, no iba pre pracovné a nerekreačné účely. Toto obmedzenie je pokračovaním reštrikcií, pri ktorých ľudia nemôžu bez vážneho dôvodu opustiť svoje okresy. Reuters tiež dodáva, že zákaz vycestovania je chúlostivou a citlivou záležitosťou v krajinách ako Slovensko, so spomienkami na uzavreté hranice počas vlády komunistov. Krajina bola za posledné týždne medzi najhoršie zasiahnutými štátmi s vyše 4000 pacientmi v nemocniciach a takmer 100 úmrtiami denne.

Český portál Novinky. cz uvádza, že zákazom dovoleniekPokračuje s tým, že obmedzenie sa zrejme týka dovoleniek zakúpených cez cestovnú kanceláriu i individuálnych ciest. Na záver dodáva, že slovenské cestovné kancelárie pred časom uviedli, že možnosť zahraničnej dovolenky využilo tento rok cca 30-tisíc Slovákov. Väčšinou šlo o pobyty v Dubaji, v Egypte, v Zanzibare či na Maldivách.