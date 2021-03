Vláda dala stopku dovolenkám v zahraničí, čo na to advokát: Jeho odpoveď hovorí za všetko

Je to tu! Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger (44) oznámil, že vláda pristúpila k obmedzeniu cestovania do zahraničia.

Podľa nových uznesení sa nebude dať vycestovať do zahraničia na dovolenku, ale len na pracovnú cestu. Samotný Heger priznáva, že sa to bude dať obísť kreatívnymi spôsobmi, no apeluje na ľudí, aby pár týždňov vydržali, kým sa situácia konečne dostane pod kontrolu.

Vláda prijala uznesenie o zákaze vycestovania do zahraničia na dovolenku na stredajšom rokovaní. „Cesta do zahraničia je povolená, okrem cesty na rekreáciu. To, čo sme počúvali mnohí, ako je možné, že nemôžeme prechádzať z okresu do okresu, ale môžeme cestovať na Zanzibar, týmto uznesením vlády k núdzovému stavu sa jasne vymedzujeme, aby sme zamedzili takýmto cestám do zahraničia z dôvodu rekreácie,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.

Heger dodáva, že tento zákaz prijali na základe vyhláseného núdzového stavu a obmedzení spojených s ním. „Text hovorí, že zákaz vychádzania s výnimkami. Tou je, že môžete cestovať do zahraničia okrem účelu rekreácie. Odporúčanie vyšlo z Pandemickej komisie,“ uviedol Heger. Na otázku, či sa to týka napríklad aj poznávacích pobytov, odpovedal nejasne.„Boj s pandémiou je o osobnom presvedčení každého občana. Otázka je, čo chceme. Ak sa chceme dostať z tejto pandémie, je to o postoji. Ak by sme hľadali spôsoby, ako to obísť, tak môže niekto povedať, že má v zahraničí nehnuteľnosť, kde sa niečo pokazilo, a to musí ísť opraviť. Toto dovoľuje to uznesenie. Ak popritom ostane dva týždne na dovolenke tam, tak nevidíme do hlavy tých ľudí,“ vysvetľoval Heger.

„Máme vyoské počty hospitalizovaných. Chceme určite zabrániť, aby sme si doniesli do krajiny mutáciu, ktorú nebudeme zvládať. Už dnes dostávame na frak vinou mutácie z Veľkej Británie. Určite nechceme, aby sem prišla mutácia, o ktorej nič nevieme. To je zámer a duch tohto zákona,“ povedal Heger.

Polícia tak po novom bude pri prechode cez hranice kontrolovať aj tento dôvod zákazu vychádzania. Ak to nebude akceptované, môže vás otočiť späť domov. Tajomník Stachura tiež sľúbil, že v nasledujúcich dňoch spustia aplikáciu eHranica, ktorá má kontrolovať, kto prechádza cez hranice.

Ústava to pripúšťa

Róbert Bános advokát

- Aj keď ústava zaručuje slobodu pohybu a pobytu, ako aj právo slobodne opustiť územie Slovenskej republiky, ústava zároveň výslovne pripúšťa obmedzenie týchto práv, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku a ochranu zdravia. Vzhľadom k tomu, že zároveň bol vládou SR opätovne predĺžený núdzový stav, je nutné konštatovať, že v čase núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti. K týmto patrí aj obmedzenie nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí, a tiež obmedzenie slobodu pohybu a pobytu.

Opatrenia, ktoré ešte schválila vláda

- Pacienti po prekonaní COVID-19 budú mať nárok na kúpeľnú liečbu, ktorá bude kúpeľom uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia.

- Pripravili sme jednorazové odškodnenie pre pozostalých zdravotníkov vo výške 58 712,30 eura, ak zdravotník zomrie na COVID-19 a nakazil sa pri práci, bude to platiť aj spätne.

- Zodpovednosť pri očkovaní Sputnikom nebude mať lekár, ale štát.

- Nárok na očkovanie budú mať aj dlžníci na zdravotnom poistení a zraniteľné osoby, ako napríklad ľudia bez domova.

Vieme s tým existovať 2 - 3 týždne

Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

- Neprotestujeme proti tomuto kroku vlády, ktorý sa preberal aj na Pandemickej komisii. Dôležité pre nás je, na ako dlho to bude zavedené. Ak to bude na 2-3 týždne, vieme s tým existovať, no ak to bude trvať dlhšie, bude to pre cestovné kancelárie likvidačné.