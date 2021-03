Kucherenko krajšia bez vylepšení! Po umeline nie je ani stopy

Krásavica bez „vylepšení“, ktoré jej skôr ublížili!

Modelka Silvia Kucherenko (38) razí cestu prirodzenej krásy. Na svojom profile uverejnila dve fotky, pri ktorých mnohí len zalapali po dychu. „Súčasnosť/minulosť. Obočie a tie mihalnice...Dnes fungujem so všetkým prirodzeným bez problémov. Nemám ani umelé komické mihalnice, ani obočie a tak je to fajn. A o perách à la kačica radšej pomlčím, ale tak vtedy to bolo „cool,“ napísala sexica. Treba uznať, že dnes je z nej chodiaca bábika, ktorej tento look pristane. Silvia, kašli na procedúry, takto je to na jednotku s hviezdičkou!