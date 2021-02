Výrobca striekačiek natrel Matoviča a spol.: Zarážajúce odhalenie! Vyhadzovali sa vakcíny do koša?!

Množstvo Slovákov trpezlivo čaká na okamih, keď sa bude môcť dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Okrem nedostatku vakcín však zápasíme aj s ďalším problémom - nedostatkom špeciálnych striekačiek s tzv. malým mŕtvym priestorom.

Práve tie dokážu z ampulky vakcíny od Pfizeru, ktorá je u nás stále najpoužívanejšou, vytiahnuť šiestu dávku, a tá sa tak nemusí znehodnotiť.

Jediný slovenský výrobca striekačiek a ihiel podnik Chirana T. Injecta zo Starej Turej podľa Denníka N už od jari minulého roka vládu viackrát upozorňoval, že by si mala v dostatočnom predstihu nakúpiť väčšie zásoby jeho striekačiek a ihiel na očkovanie proti koronavírusu, lebo originálnych predplnených striekačiek nebude na trhu dostatok.

„Nás vláda oslovila 29. januára, teda až koncom minulého týždňa – napriek tomu, že sme ju vyzývali na rokovania cez médiá i pri osobných stretnutiach už od marca. Slovenská vláda reaguje veľmi neskoro. My sme už skôr vyhrali dodávky do viacerých iných krajín Európy, naša vlastná vláda je posledná. A neskorá reakcia Slovenska nám spôsobuje veľké komplikácie,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Teodor Lysák. Ten hovorí, že sa z jednej ampulky vakcíny dá správnymi striekačkami zaočkovať 6 ľudí. „Striekačky a ihly sú tovary v centoch. Sú oveľa lacnejšie ako mnohé iné potreby na boj s koronavírusom. Už dávno ich mohlo mať Slovensko naskladnené v miliónoch kusov. Bohužiaľ, to tak nie je,“ prezradil.

Košice

„Vo Vakcinačnom centre UNLP Košice používame inzulínové ihly s minimálnym mŕtvym priestorom od 27. 12. 2020, keď sme zaočkovali prvých zdravotníkov. Sú tenké a krátke, aby neostal zvyšok vakcíny v ihle, aby nič nevyšlo nazmar - sú teda úspornejšie a máme ich dostatok. Šiestu dávku týmito striekačkami očkujeme od 8. 1. 2021, odkedy to bolo schválené. Aktuálne zásoby injekčných striekačiek na vakcináciu, ktoré máme na sklade, nám vystačia na 2,5 mesiaca. Ďalšie dohodnuté dodávky máme zabezpečené na pol roka,“ prezradila Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia UNLP.

Banská Bystrica

„Naša nemocnica má dostatočné zásoby potrebných striekačiek a ihiel. Od 13. januára očkujeme 6 dávkami, teda odkedy 8. januára vyšlo nariadenie, že sa môže použiť z jednej ampulky 6 dávok. Preto sme zabezpečili vopred potrebný zdravotnícky materiál, ako sú striekačky a ihly,“ povedala hovorkyňa banskobystrickej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje.