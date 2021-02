Z brutality, s akou bola zavraždená Tetiana († 34), boli hotoví aj policajti: Na povrch vyplávala mrazivá informácia

Policajnej hliadke tuhla krv v žilách!

Uplynulý štvrtok v noci bola v nájomnom byte v Šamoríne (okr. Dunajská Streda) brutálne zavraždená mama troch detí, krásna Tetiana († 34). Z tohto strašného činu bol obvinený jej manžel Tomáš (37), ktorý je vo väzbe. Zo spôsobu, akým bola Tetiana zabitá, boli šokovaní aj skúsení policajti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tetiana († 34) ešte 19. januára oslávila narodeniny a o 9 dní bola mŕtva! Spôsob, akým ju páchateľ zniesol z tohto sveta, je mimoriadne brutálny. Z obzvlášť závažného zločinu vraždy vyšetrovateľ z Trnavy obvinil Tetianinho manžela Tomáša (37), ktorému v prípade dokázania viny hrozí až 25-ročný trest, dokonca doživotie. „Žena mala po tele viaceré devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla trnavská polícia.

„Bolo to strašné. Ona bola úplne dobitá,“ prezradil zdroj blízky rodine s tým, že bezbranná žena bola do krvi surovo dobitá pravdepodobne tĺčikom na mäso. Podľa ďalších informácií bola nebohá Tetiana priviazaná k stolu a mala mať na ruke odrezaný malíček alebo dokonca viac prstov. Informácia, z ktorej mrazí, však prišla nakoniec.

„Jej najstaršia dcéra Lenka musela utierať krv svojej mamy,“ šokoval nemenovaný zdroj Nového Času a dodal, že v byte bol aj podpálený koberec. „Za účelom stanovenia presnej príčiny smrti nariadil vyšetrovateľ vykonať súdnu pitvu,“ dodali muži zákona.

Na Slovensku šťastie nenašla

Tetiana († 34) pochádzala z Mukačeva na Ukrajine. Myslela si, že na Slovensku nájde šťastie, no našla tu smrť. V Šamoríne žila aj s manželom, ktorý pochádza z Brezna, od roku 2009. Ostali po nej tri deti: najstaršia Len­ka (17), Dominika (8) a maličký Tomáško, ktorý svoje 3. narodeniny oslávi v júni bez milovanej mamy.

Život s Tomášom podľa susedov nemali ľahký. „Báli sa ho. Aj ona a aj deti,“ uviedla suseda z bytovky. Z nájomného bytu, v ktorom rodina žila, sa často ozývali hádky, ale aj bitky a plač. „Bola u nich dokonca aj sociálka, nielen polícia,“ uviedla suseda, ktorá nechce byť menovaná. Ako dodala, do cesty sa Tomášovi radšej nestavali. „Jeden sused raz zavolal policajtov a na druhý deň mal prepichnuté všetky pneumatiky na aute,“ opisuje nepríjemné skúsenosti.

Tomáša ako hlavného podozrivého z vraždy vlastnej manželky kriminalisti odvádzali hneď z miesta činu. „Ten bol z dôvodu vykonávania procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia,“ informovali muži zákona. Podľa zdroja blízkeho polícii sa mal Tomáš vo väzbe údajne pokúsiť o samovraždu. Oficiálne túto informáciu polícia síce nepotvrdila, no uviedla nasledovné: „Počas zadržania si policajti všimli, že v cele dochádza k samopoškodzovaniu zadržanej osoby. Policajti mu privolali lekársku pomoc a muža previezli do nemocnice v Trenčíne.“