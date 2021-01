Matku 3 detí Tetianu († 34) ubili na smrť: Zúfalé výkriky dcéry! Susedia prezradili mrazivé detaily

Koľko bolesti si musela vytrpieť, kým vydýchla naposledy... Usmievavú trojnásobnú mamičku Tetianu († 34) neznámy páchateľ doslova ubil na smrť. Na tele mala mať totiž podľa polície početné zranenia, bodné rany či popáleniny.

K brutálnemu činu došlo v noci zo stredy na štvrtok v jednom z panelákov v Šamoríne (okr. Dunajská Streda). Susedia tvrdia, že z bytu, kde bezbranná obeť bývala s deťmi a manželom Tomášom (38), počuli silný buchot a potom aj plač.

Slovenskom otriasla brutálna smrť mladej mamičky zo Šamorína (okr. Dunajská Streda), ktorá bola pôvodom z Ukrajiny. Tetiana už nikdy neobjíme svoje milované dcérky (17 a 9) a najmladšieho synčeka (3), pretože ju niekto mal pripraviť o život mimoriadne krutým spôsobom. Žena mala podľa polície na tele viaceré bodné rany, poranenia spôsobené tupým predmetom či popáleniny.

Ako uviedla televízia Markíza, žena sa mala vrátiť domov okolo druhej hodiny v noci zo stredy na štvrtok. Nie je jasné, prečo mamina troch detí prišla domov tak neskoro. Záchranárov zalarmoval Tetianin manžel tesne pred šiestou hodinou ráno. „Potvrdzujem, že sme vyslali tím záchranárov na pomoc údajne dobitej žene. Žiaľ, už jej nedokázali pomôcť a lekár musel skonštatovať smrť,” informovala hovorkyňa operačného strediska ZZS Alena Krčová.



Komplikované vzťahy

Susedia v paneláku na Kasárenskej ulici v Šamoríne svorne tvrdia, že v osudnú noc síce z bytu nepočuli krik, no začuli dosť výrazný buchot. „Bývam dole a ja osobne som nič nepočula. Moja teta a ešte jeden sused mi však povedali, že okolo piatej ráno počuli buchot. A kamarátka, ktorá býva hneď vedľa bytu, kde sa to odohralo, hovorí, že asi o šietej ráno počula intenzívny plač jednej z dcér. Kričala, že mama nežije!“ vraví so slzami v očiach Katka, suseda a blízka priateľka obete.

Viacerí susedia o rodine z druhého poschodia tvrdia, že mali dlhodobé problémy. Hoci to podľa nich nebolo nič veľké, boli údajne často svedkami kriku, ktorý sa šíril z ich bytu. Kričať mal vždy iba Tetianin manžel Tomáš. „Dobre ho poznám. Tomáš nebol agresívny. Sám mi však povedal, že má pocit, že sa ho manželka bojí,“ prezradila dlhoročná kamarátka obete.

Zároveň tvrdí, že sa to nestalo raz, keď Tetiana uprostred noci vybehla z bytu. Počuť podľa nej bolo aj Tomášove výhrážky, že ju z domu vyhodí. „Za vinu jej dával všetky problémy. Stalo sa aj, že jej povedal, že má u neho poslednú šancu,“ hovorí Katka. „No v poslednom čase sa to medzi Tomášom a Tetianou dalo do poriadku a v ich byte bol relatívny pokoj,“ dodala na záver.

Čo sa v byte v osudnú noc odohralo, zatiaľ nikto nevie. Kriminalisti na mieste činu zaisťovali stopy niekoľko hodín. „Polícia vyšetruje okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu 34-ročnej ženy v Šamoríne. Polícia vykonáva prvotné úkony, preto bližšie informácie zverejníme po ich vykonaní neskôr, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí,” povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Susedia, ktorými tento beštiálny čin otriasol, tvrdia, že Tomáša odviedla polícia. Otázkou ostáva, čo sa stane s tromi deťmi, ktoré zostali po nebohej mamine. Susedia tvrdia, že si ich mali prevziať sociálni pracovníci. Iný zdroj Nového Času uvádza, že si ich dočasne zobral manželov brat.