Digitálnou novinkou zaplatíte aj cez chat či SMS: Ako funguje služba Payme?

V platobnom styku sa ešte len relatívne nedávno udomácnili QR kódy, ktoré veľmi uľahčujú platby, napríklad úhrady faktúr.

Ak však nemáte dlhodobý platobný styk s druhou stranou, napríklad chcete len jednorazovo vrátiť kolegovi peniaze za obed, potrebujete si zdĺhavo prepisovať či kopírovať jeho číslo účtu. Digitálna novinka Payme tento problém ľahko a elegantne rieši. Ľudia od svojej banky v súčasnosti očakávajú, že bude poskytovať moderné služby, ktoré akúkoľvek prácu s financiami a platbami zjednodušia do najväčšej možnej miery.

Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá stojí aj za platbami prostredníctvom QR kódov, posunula tentoraz pohodlnosť platenia ešte ďalej a spustila novinku Payme. Každý z nás sa už ocitol v situácii, keď sme sa potrebovali vyrovnať s priateľom, so známym alebo s kolegom za obed, kávu či spoločný narodeninový dar.

„Predstavte si, že cez obľúbený chat pošlete odkaz, pomocou ktorého sa vášmu priateľovi otvorí v jeho bankovej aplikácii vyplnený platobný príkaz,“ uvádza SBA na svojom webe a vysvetľuje: „Ten ho následne potvrdí bežným spôsobom.“ A vôbec nezáleží na tom, že váš priateľ má účet v inej banke.

Čo ak priateľova banka nemá Payme?

Nič sa nedeje, službu môžete využívať aj tak. Vytvorený odkaz druhú stranu presmeruje na stránku s platobným QR kódom - PAY by square. Platbu uhradí jednoducho jeho naskenovaním.

Otvoriť galériu Vychytávka je vhodná hlavne pre nepravidelné platby. Zdroj: istock

3 jednoduché kroky

1. Vytvoriť payme odkaz

Najprv si vytvoríte payme odkaz, buď priamo na webe payme.sk, alebo vo svojej bankovej aplikácii.

2. Poslať payme odkaz

Odkaz skopírujete a pošlete priateľovi prostredníctvom SMS, mailu alebo chatovacej aplikácie.

3. Kliknúť a zaplatiť

Váš priateľ po kliknutí na payme odkaz urobí úhradu vo svojej bankovej aplikácii.

Výhody?

Rýchlosť

Payme funguje v každej chatovacej službe.

Nemusíte sa nikde registrovať a zadávať osobné údaje.

Nemusíte sa nikam prihlasovať.

Služba je pre klientov bánk úplne zdarma.

Za ako dlho dostanem peniaze?

Ak má odosielateľ účet v rovnakej banke ako vy, peniaze môžete dostať prakticky okamžite. Pri prevode z inej banky to zatiaľ bude trvať štandardne, čiže peniaze vám prídu na druhý pracovný deň po ich odoslaní.

Čo je to instantná platba?

Dnes trvá minimálne jeden pracovný deň, kým vám na účet pripíšu peniaze, ktoré vám niekto poslal z inej banky, než je tá vaša. Od roku 2022 dôjde k výraznému zrýchleniu medzibankových prevodov. Suma sa pripíše na účet v priebehu niekoľkých sekúnd bez ohľadu na to, v ktorej banke máte účet.

Zatiaľ zapojené banky:

ČSOB

Slovenská sporiteľňa

Tatra banka

VÚB banka

Sociálna sieť bezpečnosť odkazu neohrozuje

Ondrej Macko, odborník na mobilné technológie z magazínu TOUCHIT

- Pôsobí to zatiaľ na mňa tak, že ešte chvíľu počkám s otestovaním na svojom vlastnom účte, keďže to podporuje aj banka, ktorú používam najviac. Podobá sa to na slovenský projekt VIAMO, keď platíte niekomu len na základe jeho telefónneho čísla. Aj Payme je fajn, lebo netreba poznať strašne dlhé číslo IBAN účtu môjho partnera a môžem zaplatiť. Celkovo si myslím, že to bude bezpečné s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou.

Užitočné a bezpečné riešenie

Michal Vanovčan, hlavný architekt Slovenskej sporiteľne

- Služba je postavená na dvoch pilieroch - otvorenosť pri vytváraní a zdieľaní linky, avšak bezpečnosť pri realizácii platby. V každej bankovej aplikácii totiž prebieha štandardný postup zobrazenia a autorizácie platby vrátane bezpečnosti.

Jednoduchšie ako cez QR kód

Dominik Miša, hovorca VÚB banky

- Platobný link je oproti už podporovanej možnosti vyžiadania platby cez QR kód ešte jednoduchší spôsob, ako si vyžiadať od blízkeho platbu, či už cez mobil, alebo internetbanking. Okrem vyžiadania platby ponúkame aj možnosť poslať peniaze na telefónne číslo.

Rovnakú, ale vlastnú službu máme už dlhšie

Linda Valko Gáliková, 365.bank

- 365.bank už dnes poskytuje svoje vlastné riešenie, ktoré funguje na podobnom princípe ako služba Payme. Vo svojej 365.bank aplikácii si môžu naši klienti zvoliť funkciu „vypýtať peniaze“ alebo „rozdeliť platbu“ a v prípade, že protistranou je klient našej banky, dostane už hotový a predvyplnený platobný príkaz, ktorý len potvrdí. Ak ide o človeka, ktorý nie je klientom 365.bank, informujeme ho prostredníctvom SMS správy, kde nájde aj QR kód.