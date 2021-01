Celé dni prežívať iba doma nás môže fatálne poznačiť: Ako zvládnuť sociálnu izoláciu?

Máte pocit, že vám z lockdownu už preskakuje? Psychológovia hovoria, že je to normálne, a môže za to sociálna izolácia. Niektoré vekové skupiny ju zvládajú lepšie, iné horšie a tie by si mali dať pozor. Môže to skončiť depresiami či zhoršením hygieny. Ako sa s tým vysporiadať a čo podľa odborníkov pomáha?

Ľudia môžu mať na izoláciu rozdielne reakcie. Niektorí to nebudú pociťovať ako záťaž, pre niektorých to môže byť veľmi náročné. Podľa psychológa Roberta Krauseho môže krátkodobá izolácia jednotlivcom dočasne pomôcť, nakoľko majú čas a priestor na upratanie svojich hodnôt a priorít, ale v dlhodobej perspektíve môže negatívne ovplyvniť psychické fungovanie. „Ľudský tvor potrebuje interakciu s druhými ľuďmi a preto je pochopiteľné, že to mnohým jednotlivcom chýba.“ Už dnes vieme, že sociálna izolácia ešte viac roztvorí nožnice, ktoré sú hlavne medzi deťmi. Prehĺbia sa medzi nimi rozdiely na tie, ktoré majú milujúcu a podporujúcu rodinu, doma majú internet a ich škola vzdeláva dištančne a deti, ktoré nemajú doma internet, otec pije a mama chodí do dvoch zamestnaní, aby uživila rodinu. Detská psychologička Mária Balážová upozorňuje na to, že u takýchto detí bude mať sociálna izolácia ešte horšie následky. A čo dospelí či seniori - ako zvládajú sociálnu izoláciu oni? 1. Mladšie deti (predškoláci) Ako sa u nich prejavuje: sociálna izolácia nepredstavuje až také veľké riziko, pretože potreba po socializácii nie je centrálnou témou vo vývine. Tieto deti si veľmi dobre ešte vystačia aj so socializáciou v rámci rodiny. Ich prípadný nepokoj alebo strach sa môžu prejavovať vo forme bolestí bruška. Čo pomáha?

Vypočuť, porozprávať sa, priniesť na povrch pocity, nevšímať si, keď zbytočne vzdorujú, netrestať ich za maličkosti 2. Staršie deti (ZŠ) Ako sa u nich prejavuje: následky dlhodobejšej izolácie už pociťujú viac, väčšinu času trávia doma. Rolu zohráva aj to, že prakticky všetky formy mimoškolských aktivít boli taktiež zrušené. Pre mnohé deti šport či hra na hudobnom nástroji boli formou oddychu, zábavy, uvoľnenia, dôležitým zvládacím mechanizmom. Čo pomáha?

Dať priechod pocitom, vypočuť si, nebáť sa ich nálad a nechať ich hovoriť, aby sa to vyplavilo, nemusíme problémy hneď riešiť alebo dávať návody 3. Tínedžeri Ako sa u nich prejavuje: toto obdobie je zvlášť pre nich náročné - keďže centrálnou potrebou u nich je byť s druhými, najmä s rovesníkmi. Strácajú návyky, zanedbávajú hygienu, povinnosti, strácajú motiváciu k aktivitám, majú málo fyzického pohybu, stratili kontakt s láskami, majú obavy ako to ovplyvní ich budúcnosť - ako zmaturujem, ako sa dostanem na VŠ. Čo pomáha?

Rutina, mať denný plán, nevybočovať z neho, dať im zoznam úloh, nech chodia von, dovoliť im stretnúť sa s kamarátmi 4. Mladí ľudia singles Ako sa u nich prejavuje: ostali v izolácii bez partnera, takže znova prišli o podporný systém. Nemajú možnosť fyzického kontaktu s rodinou, nemajú možnosť naživo sa vyrozprávať partnerovi, ktorý by ich podržal. Pocit osamelosti stúpa. Pozor na alkoholizmus. Čo pomáha?

Vyhnúť sa alkoholu, udržiavať komunikáciu v rámci možností s okolím, vyjsť si do prírody, vyjsť zo štyroch stien Duševné zdravie dostáva v čase pandémie zabrať: Ako pomôcť osamelému človeku pokračovanie ‹ 1 2 ›