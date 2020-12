Prekvapenie roka? Bratislava je v hre o organizáciu MS v hokeji 2021!

V roku 2020 boli majstrovstvá sveta v hokeji úplne zrušené kvôli prebiehajúcej pandémii koronavírusu SARS-CoV-2.

Rovnaký scenár aj pre rok 2021 si v žiadnom prípade neprajú ani reprezentácie, ani funkcionári a už vôbec nie fanúšikovia hokeja. Medzinárodná hokejová federácia preto prináša plány na rôzne scenáre vývoja situácie ohľadom organizovania MS v hokeji 2021.

Budúcoročný turnaj má podľa pôvodného plánu organizovať dvojica krajín Bielorusko a Lotyšsko. Predpokladá sa však, že IIHF odoberie organizovanie turnaja Bielorusku a musí teda nájsť vhodnú náhradu. Riga má totiž len jednu halu, ktorá spĺňa podmienky pre odohranie šampionátu a Lotyšsko teda pravdepodobne nebude môcť organizovať turnaj samostatne.

Pôvodne sa uvažovalo o presunutí bieloruskej časti do Petrohradu, avšak tieto plány skazil dištanc za doping pre Rusko. Podľa švajčiarskeho watson.ch by sa časť budúcoročných majstrovstiev mohla odohrať v Bratislave. Do úvahy by podľa zdroja mohla pripadať aj spoločná organizácia Prahy a Bratislavy. Na potvrdenie či vyvrátenie týchto informácií si však fanúšikovia musia ešte chvíľu počkať. O definitívnom organizátorovi MS 2021 sa rozhodne na začiatku budúceho roka.