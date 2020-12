Bondrova rozprávková premiéra v Brne: V čom je lepší ako jeho otec?

Počas niekoľkých týždňov skúša šťastie v Komete Brno už druhý hráč, ktorý predčasne skončil v čínskom tíme KHL Červená hviezda Kchun-lun.

Po Kanaďanovi Brandonovi DeFaziovi prišiel pod Špilberk slovenský útočník Dávid Bondra. A hneď v premiére strelil gól do siete Českých Budějovíc a prispel tak k výprasku nováčika 4:10. Syn slávneho otca Petra Bondru verí, že svoju šancu v českej najvyššej súťaže využije čo najlepšie.

"Dúfam, že otec videl zápas. Vždy sa pozerá ako hrám a potom mi povie, čo sa mu páčilo a čo nie. Verím, že bude mať radosť z víťazstva aj môjho streleného gólu," uviedol Dávid Bondra pre české médiá, citoval ho aj portál iDnes.cz.

Vynechal dokonca aj návštevu Popradu, kde pred pár rokmi úspešne pôsobil. Nechcel riskovať karanténu, keď by musel prekročiť slovensko-české hranice. Posledné dva roky strávil 28-ročný krídelník v Kchun-lune, ale už cítil, že potrebuje zmenu. Jeho pozícia v tíme sa postupne oslabovala. "Tento rok sme pre koronavírus odohrali v Mytišči, aj preto bol v tíme tlak na to, aby hralo čo najviac Rusov. Vážim si šancu aj jeden a pol roka, ktoré som strávil v Kchun-lune. Teraz som však už potreboval zmenu," vysvetlil Bondra.Predtým naposledy nastúpil na súťažný zápas v KHL 29. novembra proti Omsku. V Brne si predbežne našiel miesto v treťom útoku, tréneri s ním rátajú najmä na defenzívnu robotu aj počas oslabení. "Vedeli sme o ňom, že je dobrý korčuliar. Na to sme ho brali a to aj potvrdil. Vie hrať aj solídne dopredu, čiže s ním nerátame len do defenzívy," uviedol tréner Jan Zachrla.

Porovnania s otcom Petrom, ktorý v NHL odohral 1161 zápasov a strelil v nich 583 gólov, a bol rýchlik na korčuliach, David veľmi nemá v láske. "Peter Bondra bol väčší strelec ako je jeho syn. Na druhej strane Dávid je väčší bojovník a hráč vhodný na oslabenia. V nich je schopný zablokovať viac striel ako kedysi jeho otec," myslí si tréner Zachrla. "Samozrejme, otec ma naučil z hokeja všetko, ale on mal iný talent. Vedel streliť gól a bol veľmi rýchly. Ja idem svojou cestou," pousmial sa Dávid Bondra.

Celkovo k atmosfére a na spoluhráčov v novom tíme mal po triumfe 10:4 len slová chvály.uzavrel Dávid Bondra aj na webe iDnes.cz.