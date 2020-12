Profesor Krčméry o očkovaní: Nekompromisný odkaz všetkým, ktorí vakcínu odmietajú

Keď na jar nový koronavírus prenikol na Slovensko, mali sme podľa profesora Vladimíra Krčméryho v porovnaní s dneškom omnoho menšie možnosti, ako mu čeliť.

"S pánom profesorom Jarčuškom sme v marci hovorili, že budeme mať vianočný darček, že do konca roka bude vakcína. Pomýlili sme sa iba o dva týždne. V Európe už sa očkuje a od budúceho týždňa sa očkuje aj u nás. V marci sme nemali nič, teraz máme päť liekov, tri vakcíny a tri testy. Veriaci v tom vidia Božie požehnanie a tí ostatní šťastie, aj jedni, aj druhí majú pravdu," povedal Krčméry v diskusii na TASR TV.

"Chcem ľuďom zaželať, aby mali k tomu poslednému darčeku väčšiu odvahu. Zaželať nášmu aj okolitým národom, aby neodmietali tieto dary vedy a Božieho požehnania. A tým, ktorí sú skeptickí a opatrní a nechcú sa zaočkovať, aby mali anjelov strážnych v trojsmennej prevádzke, budeme im želať šťastie, aby ich vírus obchádzal. Aby sa spoločnosť vrátila do normálneho behu," dodal Krčméry. On osobne sa nechá zaočkovať hneď, ako to bude možné. Ako lekár, ktorý sa okrem iného podieľa na testovaní, je rizikovou skupinou. "A to nehovorím o ľuďoch, ktorí pracujú v nemocnici v prvej línii, to sú naozaj tichí hrdinovia. Teraz príde prvých 10.000 vakcín," konštatoval.

Podľa Krčméryho sa v tomto roku nebudú očkovať tehotné ženy, deti a osoby s alergickými anamnézami. V nasledujúcich rokoch sa potom vyhodnotí, či sa bude očkovanie odporúčať aj pre tieto skupiny obyvateľov. Dodáva, že v medicíne sa ťažko dá niečo definitívne vylúčiť, ale on osobne sa za takmer 40 rokov praxe nestretol s dlhodobými negatívnymi účinkami očkovania.

Zato vie s určitosťou potvrdiť, že v štátoch, ktoré očkujú proti tetanu, záškrtu či čiernemu kašľu, sa tieto choroby takmer nevyskytujú. "Ak sa na očkovaní nezúčastní dostatok ľudí, tak to síce ich ochráni, ale neprinesie potrebný efekt, ekonomika nám bude naďalej chátrať, lebo budú vypadávať ľudia, ktorí sa očkovať nenechali. A je dôležité, aby sa nechali zaočkovať aj okolité štáty. Európska únia objednala dostatok očkovacích látok," tvrdí lekár.

Očkovať sa nebudú ani osoby, ktoré už ochorenie COVID-19 prekonali. Ak aj niekto prekonal chorobu bez príznakov, dá sa to zistiť. "Na skríning, vyhľadávanie chorých v zdravej populácii, je určený antigénový test, PCR testy sa robia ľuďom, ktorí už majú príznaky alebo mali kontakt s niekým chorým. A protilátkový test je na to, aby sme zistili, či ste chorobu už prekonali," povedal.

Ak by sa podarilo dodržiavať opatrenia na zníženie mobility, proti šíreniu vírusu a zároveň testovať a očkovať, Krčméry dúfa, že by sa život na Slovensku mohol postupne dostať "takmer do normálu". "Na Vianoce chcem zaželať neviditeľným hrdinom, zdravotníkom v prvej línii, verejným zdravotníkom a laborantom, ktorí urobili za posledných šesť mesiacov 1,3 milióna vzoriek, tým čo v domovoch sociálnych služieb (DSS) nocujú so svojimi klientmi, šoférom a predavačkám, ktorí riskujú, Božie požehnanie alebo šťastie, nech si každý vyberie. A verím, že na Veľkú noc sa stretneme v krajine, ktorá už bude blízko normálnej situácii," uzavrel Krčméry.