Banáš leží s koronavírusom v nemocnici, Adela s Viktorom prosia: Toto video ukážte príbuzným!

Spisovateľ Jozef Banáš (72) skončil v nemocnici, sanitka ho odviezla v deň menín dcéry Adely Vinczeovej (40).

Koronavírus mu totiž robí veľké problémy so žalúdkom, ktoré ho doviedli až na nemocničné lôžko. Zúfalá moderátorka s manželom apelujú na ľudí, aby neboli k súčasnej situácii ľahostajní.

Banáš ochorenie COVID-19 dlho nepovažoval za nebezpečné a jeho názory nezmenilo ani to, keď sa nakazila jeho dcéra Adela a jej manžel Viktor Vincze. Zatiaľ čo oni dvaja prešli koronou celkom ľahko, Banáš je na tom oveľa horšie. „Áno, otec má COVID-19. Oboch rodičov som nakazila asi dva týždne dozadu. Mama sa z toho dostáva, no otec to zvláda ťažšie. Je veľmi slabý. COVID u neho udrel skôr na žalúdok,“ povedala nedávno Adela. Banášov stav sa však ani po dlhých dňoch nelepší a rodina bola nútená urobiť ráznejšie kroky.

„Otca odviezla sanitka, pretože mal taký náročnejší priebeh covidu. Otec 10 dní ležal, ležal kým ho neodviezli so žalúdkom, ktorý nechcel prijímať potravu, nechcel piť, nechcel jesť. Absolútne to nie je bežná chrípka. Môj otec, chrípku za dva dni vyrieši, pretože môj otec je fit, na nič sa nelieči, neberie žiadne lieky. A zrazu nebol schopný sa nadýchnuť pomaly len keď išiel na záchod," opísala moderátorka.

,,Prišla sanitka, prišli skafandroví ľudia, ktorých obdivujem, pretože v tomto trávia celé dni, nemôžu sa napiť, najesť, je im v tom strašne teplo. Nič iné sme s otcom predtým než ochorel neriešili, len koronu,“ povedala Adela, ktorá priznala, že s otcom mali na tento vírus rozdielne názory. Nie je totiž tajomstvom, že jej otec rečiam o smrteľnom koronavíruse neveril do poslednej chvíle. „Nikto ma nepresvedčil o tom, aké je to nebezpečné, nikto,“ povedal nedávno.

„Asi viete, že mal na koronu iný názor, neviem hovorím v minulom čase lebo teraz možno trošku pozmenil ten názor. Už to prosím začnite brať vážne a nikto mi za toto neplatí a nepotrebujem sa zviditeľnovať ani svoju kariéru, lebo ju mám myslím celkom úspešnú. Pre mňa je to o to náročnejšia psychologická skúsenosť, že ja som nakazila oboch mojich rodičov, len preto, že som nemala rúško doma, lebo veď sme doma a ja sa stále priebežne testujem,“ dodala. Celé vyjadrenie Vinczeovcov si pozrite vo videu.