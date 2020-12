Spisovateľ Banáš o koronavíruse ďalej pochybuje: Štipľavá reakcia na COVID dcéry Adely a jej manžela!

Nezmenil postavenie k vážnej situácii! Spisovateľ Jozef Banáš (72) v septembri vyjadril svoj ostrý názor na súčasnú situáciu okolo ochorenia COVID-19.

Podľa jeho slov ho zatiaľ nikto nepresvedčil o nebezpečenstve tohto rapídne sa šíriaceho vírusu. Iný názor ako on majú však jeho dcéra Adela (40) a jej manžel Viktor Vincze (29), ktorí sa začiatkom decembra nakazili tiež. Zatiaľ čo však Adela situáciu ako-tak zvláda, Viktor je na tom oveľa horšie. Ani to však, zdá sa, Banáša neobmäkčilo a celú situáciu komentuje naozaj štipľavo.

Jozef Banáš, ktorý sa často vyjadruje k aktuálnemu dianiu, si servítku pred ústa nedáva. Kritiku ohľadom protipandemických opatrení smeruje jednak voči vláde, ale aj voči zdravotníkom. „Vy, váš minister a vaša komisia robíte zásadnú chybu – zatiaľ ste nás nepresvedčili o nebezpečenstve tejto ‚hnusoby‘,“ napísal v septembri na sociálnej sieti, na ktorej je spisovateľ veľmi aktívny. Jeho dcéra, moderátorka Adela Vinczeová, sa aj s manželom Viktorom na druhej strane držali toho, že opatrenia dodržiavajú a nemajú problém si rúško na tvár nasadiť.

Napriek tomu začiatkom decembra obaja potvrdili, že sú COVID pozitívni. Zdá sa, že Adela má zatiaľ ľahký priebeh ochorenia, zato Viktora pripútali štyridsiatkové horúčky na lôžko. S Banášom ani tento fakt nepohol a na svojom názore zaryto trvá. „Neprehodnotil som ho, samozrejme, že som ho neprehodnotil. A čo, zomiera Viktor s Adelou, alebo čo?!“ zareagoval spisovateľ pre Nový Čas rázne. „Neviem, prečo mňa teraz médiá označujú, že ja to spochybňujem. Ja to nespochybňujem, len ma nikto nepresvedčil! Nikto ma nepresvedčil o tom, že aké je to nebezpečné, nikto,“ stojí si Banáš za svojím.

A veru nepresvedčil ho ani stav zaťa Viktora, ktorý len včera informoval o nezlepšujúcich sa zdravotných ťažkostiach: „Je mi zle, kedykoľvek sa postavím. Neviem zaspať napriek zjavnej únave. Mám horúčkové prejavy aj bez horúčky. Tlačí ma hrudník a drhne do suchého kašľa bez náznaku zlepšenia.“