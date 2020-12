Otvorená spoveď Zuzany Skopálovej o živote a smrti exmanžela Kožku († 66): Čo všetko ľutujem!

S námahou hľadá slová! Herečka Zuzana Skopálová (54) sa len ťažko zmieruje s tým, že jej exmanžel Štefan Kožka († 66) náhle ukončil svoju pozemskú púť.

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Dvojica sa síce pred rokmi rozišla, no navždy ich bude spájať ich dcéra Rebe­cca (21). Napriek všetkému, čo sa v ich manželskom živote udialo, si obaja umelci našli k sebe cestu a boli si vzájomnou oporou. Až do osudného pondelka, keď herca, ktorý posledné dni svojho života bojoval s koronavírusom, našli bez známok života.

Šokujúca správa o smrti obľúbeného herca obletela v pondelok celé Slovensko. Kožkov náhly odchod do hereckého neba zasiahol fanúšikov jeho divadelného, filmového a televízneho kumštu, no predovšetkým jeho rodinu. Žiaľ sa neuveriteľne dotkol aj jeho exmanželky, herečky Zuzany Skopálovej, ktorá bola s Kožkom stále v úzkom kontakte. „Vedeli sme o sebe, komunikovali sme, dokázali sme riešiť všetko a byť si nápomocní,“ priznala so smútkom v hlase herečka a zdôveril sa, že o svojho exmanžela mala v posledných dňoch obavy. „Vedela som, ako sa má a čo ho trápi. A mala som naozaj veľmi zlú predtuchu,“ povedala Skopálová, ktorá sa obávala o otca svojej dcéry Rebeccy, pretože bojoval s koronavírusom a liečil sa vo svojom dome v maďarskej Rajke. Zuzana podľa informácií iniciovala, aby sa išiel Kožkov sused presvedčiť, či je všetko v poriadku. Ten však našiel už len hercovo nehybné telo. „Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Dostali sme množstvo telefonátov a správ. Ďakujem všetkým za prejavenú sústrasť,“ odkázala hercovým fanúšikom Skopálová. „Štefan bol veľmi otvorený a priateľský človek, jeho život bol o tom, že miloval svoju prácu. Vždy išiel naplno - všetko alebo nič,“ povedala Novému Času a zverila sa so svojimi pocitmi. „Je mi to ľúto, sú situácie, ktoré človeka zasiahnu aj preto, že neviete, a nemáte priestor sa rozlúčiť. Potom si človek dáva veľmi veľa všelijakých otázok: Prečo? Ale na to nie sú odpovede,“ myslí si.

Snaží sa to prijať

Veľkou oporou pre herečku je ich spoločná dcéra Rebecca. Práve na svoju dcéru teraz myslí najviac. „Viete, dieťa bude tých dvoch spájať, nech už sa vzťah skončí akokoľvek. Odchodom jedného z nich nezomrie len partner, manžel či exmanžel, ale zomrie otec jeho dieťaťa, a to bolí,“ povedala Skopálová a s úprimnosťou dodala: „Človek sa nie vždy dokáže so stratou zmieriť, no musí to prijať, lebo tá smrť je fakt. Všetci raz odídeme, každého to čaká. Vieme, že nikoho z nás to neminie, ale myslím si, že na to nikto nie je pripravený, či máte hoci aj sto rokov. Každý tu má na zemi nejakú cestu, ktorá sa raz skončí, raz sa naplní a je dôležité zostať s krásnymi spomienkami a čerpať z toho silu do budúcnosti. To je najdôležitejšie,“ myslí si.