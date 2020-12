Prvé očkovacie látky prídu na Slovensko čoskoro: Je však potrebné čakať na jednu vec

Očkovacie vakcíny na ochorenie COVID-19 by mohli prísť už čoskoro.

Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Skonštatoval, že je potrebné počkať na registráciu, ktorá definuje podmienky použitia vakcín. Prvá bude registrovaná vakcína od konzorcia BioNTech a Pfizer a Krajčí predpokladá, že možno už pred Vianocami. Akonáhle budú Slovensku známe detaily, na základe ktorých Európska lieková agentúra vakcínu pustí na európsky trh, tak bude rezort zdravotníctva včas informovať.

S výnimkou Nemecka, ktoré tým, že firma BioNTech je nemecká firma, a teda začnú očkovať ako prví, európske krajiny by mali začať očkovať v rovnakom termíne. "Takzvané pilotné dávky by mohli prísť veľmi skoro. Nechcem zatiaľ presne definovať, termín povieme, keď to bude jasné," povedal Krajčí. Zároveň dodal, že tá veľká dodávka vakcín príde až v januári. Krajčí predpokladá, že v druhej polovici januára.