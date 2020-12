Lockdown na Slovensku: Ako budú vyzerať Vianoce? Vláda predstavila výnimky!

Od soboty platí na Slovensku lockdown! Vláda predstavila výnimky.

Zo zákazu vychádzania, ktorý začína platiť 19. decembra o 5.00 h, bude platiť viacero výnimiek. Sú nimi okrem iných aj výnimka cesty za rodinou, do práce, ale aj na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, nákup pohonných hmôt či cesta na poštu a výdajné miesto internetových a iných obchodov. Opatrenia schválené uznesením vlády majú platiť do 10. januára. Po rokovaní vlády to uviedol podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina).

Doplnil, že výnimka sa vzťahuje ďalej aj na zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá, cestu do banky či poisťovne s tým, že sa predpokladá voľba najbližšej predajne či prevádzky. Ľudia môžu navštíviť podľa schválených výnimiek aj cestu na náboženský obrad. Holý upozornil, že konkrétne podmienky takýchto akcií vzhľadom na regionálne špecifiká upravia regionálne úrady verejného zdravotníctva. Otvorené môžu byť aj lyžiarske strediská, ako Holý vysvetlil, z dôvodu povolených individuálnych športov v exteriéri. Naopak, postihnuté zákazom sú prevádzky ako kaderníctva či masérske služby.

Výnimka zo zákazu však platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely. "Platí to pre členov jednej domácnosti a maximálne jednej ďalšej domácnosti," uviedol Holý, ktorý nadväzoval na odporúčanie vlády vytvárať počas sviatkov pri stretávaní "bubliny" najbližších príbuzných a priateľov. Ďalšie odporúčanie smeruje k zamestnancom a zamestnávateľom, aby v čo najvyššej možnej miere umožnili prácu z domu. "Aj to výrazne pomôže brániť šíreniu nákazy," dodal Holý. Odporúčanie vlády vyzýva zvážiť nevyhnutnosť cestovania a uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácie.

Apel k obmedzeniu cestovania, zníženiu mobility a osobnej zodpovednosti adresoval aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). "Nie je zakázané cestovať, platia naďalej však pravidlá, ktoré sú stanovené pri návrate z tzv. červenej krajiny," dodal.

Zo zákazu vychádzania platia nasledujúce výnimky:

-povolená cesta do zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti

(vláda odporúča firmám home office)

-cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb - nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, krmiva pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá, cesta do banky, poisťovne...

-nákup pohonných hmôt

-cesta na poštu, cesta na výdajné miesto eshopov, výdajné miesto zásielkovní

-cesty do zdravotníckych zariadení

- návšteva lekárne a lekárenskú starostlivosť

-cesta na testovanie

-pohreb, sobáš, krst

-starostlivosť o blízku osobu, o zvieratá

-zo zákazu sú vyňaté návštevy medzi dvoma domácnosťami (domácnosť si má vybrať druhú domácnosť, s ktorou sa chce počas sviatkov, s ktorou sa chce stretávať - ide o vytvorenie bubliny, s inou domácnosťou sa nebude môcť stretávať)

-pobyt v prírode

-cesta za účelom rekreácie členmi domácností, kde sa budú stretávať len ľudia z bubliny

-cesta na bohoslužbu a naspäť