Twitter porušoval GDPR: Omylom sprístupnené mohli byť aj vaše príspevky!

Írska Komisia pre ochranu dát (DPC) dala spoločnosti Twitter, ktorá vlastní rovnomennú sociálnu sieť, pokutu 450-tisíc eur za porušovanie európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je to po prvý raz, čo tento európsky regulačný úrad pokutoval veľkú americkú technologickú firmu na základe legislatívy o GDPR, informuje spravodajský portál BBC.

DPC rozhodla, že ju Twitter neinformoval do 72 hodín po zistení porušenia ochrany údajov v januári 2019 a tiež nedostatočne zdokumentoval, čo sa stalo. Pokuta je podľa komisie "účinné, primerané a odrádzajúce opatrenie". Damien Kieran, predstaviteľ Twitteru pre ochranu súkromia a dát, uviedol, že spoločnosť rešpektuje rozhodnutie komisie, ktoré "súvisí so zlyhaním v našom procese reakcie na incident".

Rozhodnutie sa týka chyby ovplyvňujúcej používateľov operačného systému Android, ktorí si nastavili svoje tweety ako súkromné. Ak si používatelia urobili isté zmeny na svojom konte, ich príspevky mohli byť mylne sprístupnené pre verejnosť. Firma v tom čase uviedla, že sa chyba datuje do roku 2014. Odhalili ju v januári 2019 a DPC krátko na to začala s vyšetrovaním. Twitter vo vyhlásení uviedol, že regulátora na porušenie ochrany údajov neupozornil do 72 hodín v dôsledku personálnej situácie v čase od Vianoc 2018 do Nového roka 2019.