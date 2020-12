Podľa Čaputovej je situácia pred Vianocami mimoriadne vážna: Prísne slová, toto by sme si mali odpustiť!

Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s vedcami a odborníkmi, rozprávali sa o aktuálnej epidemickej situácii.

Na stretnutie prišli zástupcovia vedeckej obce Pavol Čekan, Richard Kollár, Alexandra Bražinová, Peter Visolajský či Boris Klempa. ,,Situácia na Slovensku je mimoriadne závažná," vyjadrila sa. Aktuálne opatrenia nie sú podľa prezidentky dostačujúce. Čaputová ocenila prístup pandemickej komisie, ktorá odporučila vláde viaceré opatrenia. Dodala, že ich sama rada podporí.

,,Naším nepriateľom nie sú opatrenia, naším nepriateľom je vírus." dodala prezidentka. ,,To čo musíme urobiť, je prevziať zodpovednosť, mať sebadisciplínu. Toto môže byť pre vývoj situácie na Slovensku kľúčové," myslí si Čaputová.

,,Aby sme neohrozili svojich blízkych pri štedrovečernom stole, treba do Vianoc odložiť kontakty na nevyhnutnú mieru. Neorganizujme vianočné firemné večierky či stretnutia s priateľmi. Tento typ kontaktov v uzavretých priestoroch je podľa odborníkov najnebezpečnejší," vyjadrila sa. Obmedziť na nevyhnutnú mieru by ľudia mali aj nákupy. ,,Viem, že je ťažké vzdať sa zvykov a očakávaní, ktoré prinášajú vianočné sviatky, no najväčší darček, ktorý si môžme dať, je zdravie a bezpečnosť našich najbližších."

Na zamestnávateľov apeluje, aby dovolili pracovníkom robiť z domu, ak je to možné. ,,Zhodli sme sa, že je najvyšší čas odmietnuť špekulácie či vírus vôbec existuje a či opatrenia pomôžu. Treba vypočuť lekárov a zdravotníkov," povedala. Zdravotníkov podľa nej čakajú náročné Vianoce pri svojich pacientoch, pričom mnohým z nich už nedokážu pomôcť. Zdravotníci podľa Čaputovej prinášajú obrovskú obetu a nestačí im už len ďakovať.

Prezidentka prehovorila do duše všetkým politickým stranám, najmä opozícii. Politici by mali v momentálnej situácii odložiť spory. Epidemiologička Bražinová vymenovala body, ktoré by mali ľudia dodržiavať počas vianočných sviatkov. Mali by sa stretávať len s najbližším okruhom ľudí a vytvoriť tak vlastnú "bublinu".