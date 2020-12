Lyžovačka vo Vysokých Tatrách: Ako prvé otvorí Štrbské Pleso, dôležité info pre návštevníkov

Lyžiarske stredisko Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách otvorí v sobotu (12. 12.) prvé zjazdovky. TASR o tom informoval komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda.

Na Štrbskom Plese začali so zasnežovaním 21. novembra. Po peripetiách spôsobených inverziou, ktorá neumožňovala zasnežovať vo vyšších polohách, prišlo oteplenie, ktoré prípravu strediska skomplikovalo. "Dnes je situácia taká, že ak sa nič nezmení a bude to možné, chceme pre lyžiarov v sobotu otvoriť prvé zjazdovky - Interski, Turistickú a Junior. Hneď ako nám to poveternostné podmienky dovolia, chceme v zasnežovaní pokračovať, aby sme mohli otvoriť aj zjazdovky Solisko, Esíčko a Furkotku," uviedol riaditeľ strediska Štrbské Pleso Peter Tomko.

Manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský doplnil, že na zjazdovkách, ktoré by chceli otvoriť v sobotu, je aktuálne 40 centimetrov technického snehu. V prevádzke bude podľa jeho slov sedačková lanovka Mostíky a lyžiarske vleky na svahu Interski a zjazdovke Junior. Lanovka Solisko Express bude v prevádzke iba pre peších návštevníkov. "Všetkých, ktorí k nám prídu, chceme požiadať o dodržiavanie preventívnych opatrení. Prekrytie dýchacích ciest, dodržiavanie rozstupov v pripravených nástupných koridoroch, dezinfekcia, občerstvenie len z okienka, to sú základné veci, na ktoré je potrebné byť pripravený, a lyžovačka bude aj z tohto pohľadu naozaj bezpečným zimným športom," zdôraznil Brodanský.

Zásadná zmena v tomto stredisku je podľa Galajdu spojená s parkovaním - to bude možné iba na centrálnom parkovisku pri železničnej a autobusovej stanici, odkiaľ budú do strediska v pravidelných intervaloch premávať skibusy. Ich kapacitu a frekvenciu bude riadiť personál podľa potreby. Okrem skibusu z centrálneho parkoviska do lyžiarskeho areálu budú v zimnej sezóne v prevádzke aj ďalšie, ktoré spoja mestá a obce v podhorí s tatranskými osadami - Poprad so Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou, Tatranskú Lomnicu s Tatranskými Zrubmi.

V Tatranskej Lomnici sú od štvrtka opäť v prevádzke lanovky v Tatranskej Lomnici - na Skalnaté pleso a Lomnický štít. "V stredisku naďalej pokračuje aj príprava zjazdoviek, ktoré by mali byť otvorené hneď, ako to podmienky umožnia. V prevádzke je už aj pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok," dodal Galajda.