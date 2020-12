Posledný mohykán Jozef Stümpel vydal vlastnú knihu: Prvé auto som mal z bazára!

Už je na trhu! Majster sveta z roku 2002 Jozef Stümpel (48) je jeden z posledných hráčov zlatej éry, ktorý ešte hráva hokej na vrcholovej scéne.

Aj preto sa publikácia o jeho kariére a živote, ktorá v týchto dňoch je už na predajných pultoch, volá Posledný mohykán. Prezrádza v nej aj rôzne zaujímavosti, ktoré doposiaľ nikde nepublikoval. Ako napríklad aj to, žeCelý nápad napísať knihu vznikol pred pár mesiacmi a jeden z najlepších centrov v slovenskej histórii najskôr váhal. „Asi v máji ma oslovil Pavel Bandler, že by chcel o mne napísať knihu, ktorá by mala vyjsť na trh pred Vianocami.povedal pre Nový Čas Jozef Stümpel. Majster sveta z roku 2002 je stále aktívnym hráčom, je na súpiske druholigového Žiaru na Hronom a aj preto dostala publikácia názov Posledný mohykán.

„Kniha zachytáva prierez mojej kariéry, je to také pohodové čítanie,“ pokračuje Jozef. Fanúšikovia nášho útočníka, ktorý strávil v slávnej NHL dlhých 16 sezón a odohral takmer tisícku zápasov, sa dozvedia aj zaujímavosti, ktoré doposiaľ nikde nezverejnil. „Je tam napríklad fotka môjho prvého auta v NHL, ktoré som si zaobstaral po príchode do Bostonu v roku 1992. Bol to Chevrolet Blazer, bol už ojazdený, z bazára, a stál vtedy okolo 18-tisíc dolárov (15-tisíc eur). Viem, že som ho kupoval za peniaze, ktoré som dostal ako bonus za podpis zmluvy,“ zasmial sa Stümpel. „V knihe sú aj časti z môjho súkromného života, je tam dokonca fotka s mojou manželkou Maťou z našej prvej dovolenky v Grécku. Tiež to bolo v roku 1992, vtedy sme ešte boli iba frajeri (smiech). Maťu som spoznal na kúpalisku v Nitre,“ doplnil úspešný slovenský hokejista.