Putin chce začať s očkovaním proti COVID-19 už budúci týždeň: Komu pôjdu prvé vakcíny?

Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn na začatie "rozsiahleho očkovania" proti chorobe COVID-19 spôsobovanej koronavírusom SARS-CoV-2. Ako prví by mali byť zaočkovaní lekári a učitelia.

Putin uviedol, že Rusko vyrobilo už takmer dva milióny dávok svojej vakcíny Sputnik V. Dodal, že práve výroba takéhoto objemu vakcín "nám dáva príležitosť začať, ak nie hromadné, potom aspoň rozsiahle očkovanie".

V stredu počas rokovania s podpredsedníčkou vlády Taťjanou Golikovovou, ktoré sa uskutočnilo v režime videokonferencie, Putin žiadal o ukončenie príprav na očkovanie tak, aby koncom budúceho týždňa mohli byť ako prví zaočkovaní učitelia a lekári.

Golikovová uviedla, že v Rusku by sa v decembri mohlo začať "s rozsiahlym očkovaním", pričom okruh osôb, ktoré by dostali vakcínu prioritne by mohol byť širší, takže by doňho nepatrili len lekári a učitelia. Zopakovala, že očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné.

V Rusku sa v súčasnosti pripravujú na masovú distribúciu dve vakcíny proti koronavírusu nového typu - Sputnik V a EpiVacCorona. Ďalšia vakcína sa pripravuje na tretiu fázu klinických skúšok.

Ruské ministerstvo zdravotníctva dňa 27. novembra informovala, že začiatok masového očkovania proti koronavírusu SARS-CoV-2 v Rusku je naplánovaný na január až február a očkovanie rizikových skupín od decembra.