Mamička na ten okamih nikdy nezabudne: Z toho, čo zaznelo z baby monitoru, má doteraz nočné mory!

Mladá mamička zažila obrovský šok po tom, čo sa v noci zobudila na zvuky neznámeho hlasu priamo v jej dome.

Podľa informácií denníka Daily Mail len 20-ročná Kiara z Austrálie sa v jednu noc zobudila na nezvyčajné zvuky, ktoré ju vystrašili na smrť. Priamo z postieľky jej malého dieťaťa sa ozval neznámy mužský hlas so slovami "hmm, to je zlaté". Okamžite zobudila svojho priateľa, ktorý skontroloval všetky miestnosti v dome, aby sa ustil, že nejde o žiadnych zlodejov, ktorí by im mohli ublížiť. Mladá mamička však hneď vedela, že hlasy nepochádzajú zo žiadnej vedľajšej miestnosti, ale priamo z baby monitoru, ktorý kúpili do postieľky svojmu dieťaťu. Ihneď ho požiadala, aby ho celý odpojil a odinštaloval aj aplikáciu. „Nechcem myslieť na všetky tie nechutné veci, na ktoré mohli myslieť oni, keď sa pozerali na moje dieťa,“ vyjadrila sa Kiara. Po tomto incidente si spomenula aj na to, že sa to pravdepodobne nestalo prvýkrát, keďže už aj predtým počula z baby monitoru nepekné škrípavé zvuky.

Podľa jej slov strávila celé týždne prezeraním videí a čítaním rôznych recenzií, aby našla najlepší baby monitor na trhu, ktorý stál ku všetkému aj nemalé peniaze. Nakoniec sa rozhodla kúpiť baby monitor, ktorý nemal na stránke žiadne negatívne recenzie. Napriek tomu, že nikdy nepredpokladala, že by sa niečo podobné mohlo udiať, spolu s partnerom naň napriek tomu zadali dokonca aj zložité prístupové heslo.

Po tejto skúsenosti Kiara zobrala baby monitor späť do obchodu, kde ho kúpili a povedala im, čo sa stalo. „Keďže je daný produkt národnej značky, poskytnuté informácie v súčasnosti preveruje náš dodávateľ,“ uviedol hovorca spoločnosti Kmart. Spoločnosť sa však bráni tým, že ich výrobky sú navrhované podľa medzinárodných štandardov pre globálny trh a nie sú si vedomí žiadnych ďalších podobných prípadov. Táto mladá mamička si však pri ďalšom výbere baby monitoru dá obrovský pozor na to, aby išlo len o taký, ktorý sa aktivuje hlasom a nevyžaduje žiadne internetové pripojenie.