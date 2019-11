Rodičia kúpili baby monitor na kontrolu svojho dieťaťa: Keď ho uvideli na obrazovke, hneď to oľutovali

Na trhu možno dostať kúpiť tzv. detskú pestúnku, ktorá monitoruje dieťa, ak spí vo vedľajšej izbe.

Kúpili si ho aj títo rodičia, ktorí však hneď po prvom použití baby monitoru tento výdobytok modernej doby oľutovali, píše vt.co.

Na Twitteri zverejnili fotografiu svojho bábätka ležiaceho v postieľke, ktorému svietili oči ako v nejakom horore. Rodičia to však zobrali s humorom a rovnako vtipne zoštylizovali popis k fotke, ktorá obletela svet. "Máme nový detský video monitor, no myslím si, že to bola chyba." Fotka získala 408-tisíc lajkov len v priebehu troch dní...