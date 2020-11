Sulík po návrate z Dubaja nešiel do karantény, pokuta mu nehrozí: Čo ministra zachránilo?

Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi.

Minister hospodárstva Richard Sulík (52) strávil minulý týždeň na dovolenke v Dubaji, za čo ho premiér Igor Matovič (47) ostro kritizoval. Šéf liberálov sa bránil slovami, že tam šiel nielen za slnkom, ale aj za prácou. Kým by bežní ľudia museli byť po návrate päť dní v domácej izolácii a na piaty deň sa podrobiť testu, on mal výnimku. Čo ho zachránilo?

Sulík priletel z Dubaja v nedeľu a už v stredu ráno zarezával spolu s ostatnými ministrami na rokovaní vlády. Problém je však v tom, že luxusná dovolenková destinácia je pre Slovákov červená a po návrate z nej musia zostať v domácej izolácii a najskôr na piaty deň absolvovať PCR test. Natískala sa preto otázka, či minister hospodárstva porušil nariadenia alebo má výnimku, ktorá sa vzťahuje napríklad na štátnych zamestnancov na pracovnej ceste.

„Nemá výnimku, lebo nemusel ísť do karantény po návrate z Dubaja. Karanténa nie je povinná po návrate z Dubaja. Treba tam len PCR test, a ten mal. Má ho urobený, takže všetko je v poriadku,“ tvrdila Novému Času ministrova hovorkyňa Katarína Matejková. Úrad verejného zdravotníctva však potvrdil, že PCR test nestačí a potrebná je aj izolácia.

Vyzeralo to teda tak, že Sulík mal zlú informáciu a o nových pravidlách platných od 9. novembra nevedel. Dovtedy by mu totiž naozaj stačil len PCR test. Znamenalo by to, že porušil karanténu, aj keď nevedomky, a hrozila mu tak pokuta až do výšky 1 659 eur. Zvláštne by v takom prípade bolo, že ani ministri nepoznajú pravidlá po návrate z Dubaja, keďže prítomnosť Sulíka na rokovaní vlády neriešili.

Dostal výnimku

Neskôr však vysvitlo, že všetko je trochu inak. „Bol tam na pracovnej ceste a mal výnimku,“ informovala nás neskôr Matejková. Sulík teda využil to, že v Dubaji nebol len dovolenkovať, ale riešil aj budúcoročnú výstavu Expo.

„Termín u pani ministerky zahraničnej spolupráce v Emirátoch Reem Ebrahim Al Hashimy som dostal na utorok. Keďže sa tam lieta len vo štvrtky až nedele, v nedeľu som sadol do lietadla,“ vysvetľoval Sulík, ktorý tam následne strávil týždeň. Matovič však od začiatku tvrdil, že minister v ťažkých časoch odišiel na dovolenku, čo by chcel aj on, a dokonca mu to ani nedal vedieť. Sulík sa až po tejto kritike priznal, že na dovolenku išiel, ale popri tom aj niečo robil.