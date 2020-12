Nevlastná mama z nej spravila Popolušku: Namiesto rozprávky prežívala horor

Prešla si úplným peklom! Cora Desmond (21) z grófstva Co Cork bola 11 rokov týraná svojou nevlastnou mamou. Ako jej to mohla robiť?!

Ako píše The Sun, Cora mala iba šesť rokov, keď jej otec nadviazal nový vzťah s Bridget Kenneally (49). Spočiatku bola podľa nej veľmi milá a okrem toho mala svoje vlastné tri deti. Jej dom sa väčšmi naplnil po príchode Cory, jej sestry a ich otca. Lenže neskôr sa všetko dramaticky zvrhlo. Život mladého dievčaťa sa zmenil v hotový horor a nie rozprávku.

"Bridget mi dala meno Cora Ella a povedala, že som ako Popoluška, pretože ja som bola tá, ktorá bola nechcená alebo nemilovaná," uviedlo dievča. A jej macocha jej to dala dostatočne najavo. Týranie začalo fackami a údermi. Časom sa to iba zhoršovalo. "Jedným z opakujúcich sa trestov bolo, že ma kŕmila nadmerným množstvom soli, korenia, horčice, čili prášku a octom," prezradila. Dôsledkom toho zle reaguje na silné vône a chute. Bridget ju zároveň bila rôznymi predmetmi. Jej telo bolo samá modrina a aby toho nebolo málo, macocha sa Core vyhrážala zabitím, ak by povedala pravdu.

21-ročná žena naozaj trpela ako Popoluška. So sestrou nemohli nikam chodiť. Ich prácou bolo iba upratovanie domu, v ktorom ich Bridget väznila. Slobodne sa cítila iba v škole, vtedy mala od všetkého pokoj. Doma ju čakala len neprestávajúca tyrania, o ktorej musela klamať. "Jednou z mnohých lží, ktoré som musela povedať, bolo, ako som si zlomila palec. Skutočná pravda je, že ona mi ho zlomila," priznala Cora. To ale zďaleka nebolo všetko. Raz utrpela silný úder hlavy, kvôli ktorému skončila v nemocnici a naďalej zatĺkala. Podozrenia však postupne rástli. Kvôli vážnemu zraneniu musela Cora raz do týždňa navštevovať všeobecného lekára. Ten na jej tele našiel až 50 modrín.

Bridget, ktorá mala s Corinim otcom neskôr dieťa, v roku 2016 podstúpila výsluch a bola zatknutá v roku 2017. Dostala trest odňatia slobody na dva roky a poškodenej dala 5 000 eur ako kompenzáciu. Priznala sa aj k ublíženiu na zdraví. Core sa odvtedy veľmi uľavilo a hoci bude žiť s mnohými ranami, nedovolí, aby to ovplyvnilo jej budúcnosť. "Chcela by som povedať, aby ľudia hovorili. Nebojte sa to niekomu povedať," vyzvala. "Mala som šesť, keď sa to začalo a 16, keď sa to skončilo. Bola som chudá a malá a ten najľahší terč. Som z toho vonku a žijem svoj život a ona je vo väzení," uzavrela.