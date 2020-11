Štefan Svitko finišuje s prípravami na Rely Dakar: Ideme do veľkého rizika!

Z novej motorky má radosť, ale aj tak je plný pochybností. Slovenský motocyklista Štefan Svitko (38) finišuje s prípravami na 43. ročník slávnej Rely Dakar.

Kvôli pandémii koronavírusu budea modliť sa, aby sa im COVID-19 oblúkom vyhol. „Budeme musieť pendlovať iba medzi bivakom a hotelom,“ povedal pre Nový Čas jedenásťnásobný účastník púštneho dobrodružstva.Špeciál pre Dakar 2021 má Svitko doma už takmer mesiac. Motocykel KTM má výkon 58 koní. „Je to prakticky rovnaká mašina ako tá vlaňajšia.pokračoval Štefan.Druhá vlna pandémie kulminuje prakticky na celom svete. A hoci organizátori tvrdia, že 43. ročník rely nie je ohrozený, situácia sa zo dňa na deň môže zmeniť.Zatiaľ som zaplatil registračný poplatok 4 000 eur. Chcem ešte chvíľu počkať, ako sa situácia s COVID-om vyvinie. Tvrdia nám, že Dakar bude, ale fakt neviem. V utorok som mal taký vnútorný deadline, že to doplatím, ale potom som sa rozhodol, že chvíľu ešte počkám,“ zamyslel sa slovenský pretekár, ktorý sa má do Saudskej Arábie vybrať 27. decembra.

Koľkočlenný tím však zoberie so sebou, zatiaľ neprezradil. „Vlani sme boli šiesti. Nechcem hovoriť, koľko nás bude teraz. Neviem... Hádam niekto ale neochorie, ak by napríklad mechanik musel ísť domov, nastane problém. Nás ostatných by potom zase testovali. Keď by som so sebou zobral niekoho do rezervy, to by bolo minimálne 12 000 eur navyše. Samozrejme, ak vypadne jazdec, to je koniec. Ale ak bude niekto pozitívny, bude musieť zostať v Saudskej Arábii 14 dní v karanténe. Je to fakt zlé... Nikto nič nevie, viacerí jazdci sa vyjadrujú, že by bolo lepšie, aby sa rely odložila. Ja sa zatiaľ pripravujem tak, že sa cestuje,“ uzavrel Svitko s tým, že nádej umiera posledná. Koronakríza totiž nielen zoštíhľuje rozpočty vo všetkých športových odvetviach, motorizmus nevynímajúc, ale aj ruší súťaže ako na bežiacom páse. Dakar možno bude svetlou výnimkou.