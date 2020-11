Talentovaný útočník David Strelec: Takto som prekonal koronavírus!

Nebezpečný vírus úradoval aj v jeho tele! Talentovaný útočník Dávid Strelec (19) je veľkým prísľubom Slovana Bratislava do budúcnosti.

Jeho futbalový rozvoj v posledných týždňoch zbrzdila pandémia koronavírusu. Strelec mal totiž iba nedávno pozitívny test. Po vyliečení nemal problém porozprávať, ako vlastne so zákernou chorobou bojoval. Po tom, ako Strelec zistil, že sa v jeho tele nachádza COVID-19, okamžite putoval do desaťdňovej karantény.

„Nemal som ťažký priebeh, netrápili ma ani zvýšené teploty. Mal som šťastie a prekonal som to bez problémov. Tým však toto ochorenie určite nechcem podceňovať, či zľahčovať, poznám ľudí, ktorí mali vážnejšie ťažkosti, prípadne stratili chuť či čuch. Už som úplne zdravý a od utorka som sa pripojil k tímu,“ vyrozprával strelec pre oficiálny klubový web.

Počas choroby dokonca aj trénoval. „Snažil som sa doma individuálne pripravovať. Trénoval som silovo i kondične, napríklad na stacionárnom bicykli. Dal som si dokopy koleno, ktoré je už úplne v poriadku a nič mi nebráni v plnom tréningu. V utorok som ešte viac pobehal s kondičným trénerom, od stredy trénujem klasicky s mužstvom,“ dodal perspektívny útočník.

Napriek chorobe chuť športovať nestratil. „Celý život sa snažíte posúvať ako športovec i človek a chcete sa zlepšovať. Každý takýto okamih vám dodáva novú motiváciu a chuť. Po krátkej pauze mám obrovskú chuť do futbalu. Cítim sa plný energie, života a najmä chuti behať po ihrisku,“ žiaril šťastím Strelec, ktorý momentálne patrí aj medzi adeptov do slovenskej seniorskej reprezentácie na novembrové duely vrátane baráže v Severnom Írsku. Zatiaľ figuruje medzi náhradníkmi. „Informácia o tom, že možno budem v reprezentačnom áčku mi mentálne pomohla aj počas karantény. Bola by to obrovská šanca ukázať sa a predovšetkým pomôcť Slovensku,“ uzavrel Strelec.