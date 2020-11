Čo (ne)robiť počas teroristického útoku? 70 percent ľudí nevie, ako sa zachovať

Výstrely, ktoré v pondelok večer začali znieť v hlavnom meste našich susedov, nikto nečakal a tak si svedkovia v prvom momente mysleli, že počujú ohňostroj.

O pár minút však bolo nad slnko jasnejšie, čo sa deje. Ozývala sa streľba, vyrojili sa policajné autá s majákmi a ozbrojení kukláči. Ako sa v takej situácii zachovať? Ešte počas útoku sa objavili na internete videá. V priamom prenose ukazovali situáciu, a to ako podozrivých, tak aj policajné jednotky.

Takéto konanie je veľmi nebezpečné. Polícia apeluje na všetkých obyvateľov: „Aby zostali doma a nezverejňovali žiadne fotografie alebo videá, ktoré zachytávajú prácu polície a pohyb útočníkov - zverejnením budú ohrozené životy policajtov.“ Odborník na bezpečnosť Radovan Bránik vysvetľuje: „Útočníkom tak totiž dávate informácie o pohybe policajtov, čím im pomáhate pripraviť sa a aj zaútočiť. Priamo ohrozujete život nielen bezpečnostných zložiek, ale aj svoj.“ Štatistiky hovoria, že viac ako 70 % ľudí netuší, čo robiť počas teroristického útoku.

Základné pravidlo pri útoku je Uteč, schovaj sa, volaj!

Uteč

- Utekajte čo najďalej opačným smerom než je ten, z ktorého prichádza streľba, krik a iný hluk .

- Pridajte sa k davu – najviac ľudí obvykle uteká od nebezpečenstva a v dave máte tiež väčšiu šancu sa stratiť.

- Ak sa okolo vás strieľa, kľučkujte! Pri hromadnom útoku žiaden strelec nebude strácať čas mierením práve na náhodne sa pohybujúci cieľ.

- Ak ste v budove, hľadajte núdzové východy.

Schovaj sa

- Pokiaľ sa nedá utiecť, nájdite úkryt.

- Ak ste v miestnosti, zataraste dvere aj okná a nevpúšťajte nikoho, komu neveríte.

- Vo voľnom priestranstve hľadajte pevné, veľké zábrany.

- Na telefóne vypnite zvonenie aj vibrácie a ostaňte úplne ticho.

Volaj

- Keď ste si istý, že vás to neohrozí, volajte 112.

- Snažte sa ostať pokojný a podajte dispečerovi čo najpodrobnejšie informácie o situácii.

Policajti majú drony, teroristi sociálne siete

Radovan Bránik, bezpečnostný analytik Otvoriť galériu Radovan Bránik Zdroj: profimedia

- Tieto skupiny sú väčšinou organizované a dlho vopred sa pripravujú. Tí v uliciach sú v podstate vykonávatelia. Ale oni majú ďalších, ktorí sledujú situáciu a riadia operáciu a logistiku. A tí kontrolujú sociálne siete a získavajú odtiaľ informácie. Policajti majú drony a vrtuľníky, ale oni majú sociálne siete. Ak už vznikne takéto video, tak po akcii, keď už nič nehrozí, tak povedzme, že to nie je nebezpečné.

Ak chcete zasiahnuť, musíte si byť istý

Denisa Bárdyová, Prezídium PZ Otvoriť galériu Denisa Bárdyová Zdroj: profimedia

- Často ľudia riešia otázku, či by nebolo lepšie proti teroristom zasiahnuť z vlastnej iniciatívy. Všetko závisí od individuálneho posúdenia situácie v kombinácii so schopnosťami civilistu. Ak si niekto trúfa zakročiť a vie, že svojím konaním neohrozí svoj život a hlavne ďalšie ľudské životy, nech zasiahne. Avšak všetky negatívne následky bude musieť znášať sám (ak svoj pokus prežije).

Ľudia sa obávajú rizika

Vlasta Kurucová, klinická psychologička Otvoriť galériu Vlasta Kurucová, klinická psychologička Zdroj: pexels.com

- Človek, pokiaľ sa ho to až tak netýka, hlavne vo veľkých mestách, využíva anonymitu, z ktorej nevystúpi. Druhá vec je závislá od situačných faktorov, zváži riziko a aktívne do toho nevstúpi. Je to prirodzený pud sebazáchovy, závisí, ako si človek odhadne svoje možnosti v danej kritickej situácii. Stratégia riešenia situácií je rôzna. Každý preferuje, čo má vybudované.