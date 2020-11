Hororové vyčíňanie vo Viedni: Ako vidí bezpečnostný analytik situáciu na Slovensku?

Stále nie je jasné, koľko útočníkov sa podieľalo na krvavom útoku vo Viedni.

Niektorí svedkovia hovoria o tom, že útočil len jeden muž, ktorého polícia zastrelila po 6 minútach. Minister vnútra Roman Mikulec vysvetlil, čo má terorista spoločné so Slovenskom. Rakúska polícia stále pracuje na zisťovaní či besnenie v centre Viedne má na svedomí len zastrelený atentátnik alebo mal aj komplicov. Podľa portálu heute.at sa polícia snaží zostaviť diagram času a vzdialeností, podľa ktorého sa snaží zistiť, či mohol jediný človek v priebehu niekoľkých minút útočiť na šiestich rôznych miestach.

V tejto súvislosti polícia vykonala 18 veľkých razií a 14 ľudí zatkla. Podľa svedka útoku, ktorého oslovila agentúra APA, bol páchateľ zrejme len jeden. „Keď ho polícia zastrelila, bolo po všetkom,“ povedal svedok tragickej udalosti. Útočníkom mal byť 20-ročný Viedenčan, ktorý mal albánske korene. Ozbojený bol okrem samopalu aj pištoľou a mačetou. Čo je na celej veci desivé, je fakt, že tento muž bol v polovici júla na Slovensku, aby si tu zaobstaral muníciu do útočnej pušky kalašnikov.

Strelivo zo Slovenska

Informáciu o tom, že nebezpečný terorista bol v lete na Slovensku potvrdil pre TV JOJ aj minister vnútra Roman Mikulec. „Mám informáciu, že tu mohol byť útočník, respektíve jeden z páchateľov a mal záujem nakúpiť strelivo. Toto je informácia, ktorú s bezpečnostnými zložkami preverujeme,“ uviedol Mikulec s tým, že slovenská polícia spolupracuje s partnermi z Rakúska ohľadom teroristických útokov a poskytuje im všetky relevantné informácie.

„Pripomíname, že strelivo na území Slovenskej republiky môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz,“ dodala hovorkyńa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.

Kontroly na hraniciach

Po útoku na strategické miesta, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové, boli ihneď vyslané policajné hliadky. „Posilnený bol výkon služby a vykonávala sa cestná a železničná kontrola ako aj kontrola cyklotrás a vodnej dopravy v územnej pôsobnosti Bratislavského kraja,“ píše sa v tlačovej správe. Sprísnili sa aj kontroly v hlavnom meste a okolí. Do hľadáčika mužov zákona sa dostali aj čerpacie stanice a odstavné parkovacie plochy, monitorovalo sa aj okolie v blízkosti synagógy. Podľa našich zistení boli sprísnené hraničné kontroly, polícia však vodičov zastavovala len námatkovo. „ Za 10 - 15 minút, čo som tam bol, tam skontrolovali len jedno auto,“ hovorí Michal.

Moslimovia u nás nie sú radikáli

Andor Šandor, bezpečnostný analytik

- Teroristické útoky páchajú jednotlivci aj skupiny. Všetko závisí od toho, či sa v danej zemi dá dohromady skupina, ktorá je schopná takéto niečo zorganizovať, alebo sú to len radikálni jednotlivci. Záleží to od toho, ako silná je tam muslimská menšina. Vaša 5000 člená muslinská menšina nevykazuje žiadnu radikalizácu. Dôležité je, kedže Bratislava je na skok od Viedne, aby sa útočníci na úteku nedostali tam.

Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí to spáchalo. Teraz sa dohľadávajú veci ako kamerové záznamy, výpisy z telekomuničných hovorov, sledujú sa sociálne siete, prehľadávajú sa byty. To ukáže, či to bolo dlhodobo pripravované alebo išlo o náhodne zrealizovaný útok. Rakúsko nevykazuje iný druh zahraničnej politiky voči blízkemu východu ako Francúzsko či Anglicko, dajú sa však pozorovať dlhodobo napäté vzťahy s Tureckom.