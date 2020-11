Detaily o teroristovi z Viedne! Jeho bývalý právnik je v šoku: Pochádzal z úplne normálnej rodiny

Mladý islamistický radikál, ktorý v pondelok zabil štyroch ľudí v centre Viedne, pochádzal z úplne normálnej rodiny.

Povedal to dnes podľa agentúry APA obhajca z procesu, v ktorom bol vlani útočník Kujtim Fejzulai odsúdený na 22 mesiacov väzenia kvôli pokusu vycestovať do Sýrie a pripojiť sa k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Fejzulai bol vlani v decembri predčasne prepustený, keď sa úradom zdalo, že je na ceste deradikalizácie. Dvadsaťročného atentátnika v pondelok večer zabili policajné zásahové jednotky.

"Pochádzal z úplne normálnej rodiny. Pre mňa to bol mladík, ktorý mal smolu na zlých priateľov. Keby nechodil do mešity, ale na box, stal by sa z neho boxer," charakterizoval svojho niekdajšieho klienta viedenský obhajcu Nikolaus Rast. "Nikdy by mi nenapadlo, že by sa mohol stať atentátnikom," poznamenal.

Právnik obhajoval mladíka v procese u viedenského krajinského súdu, ktorý stúpencov IS poslal do väzenia. Predtým ho zadržali turecké úrady a vydali ho do Rakúska.

Rakúska kontrarozviedka BVT, ktorá má na starosti aj boj proti terorizmu, bola na chlapca upozornená, keď ho matka ohlásila ako nezvestného. Ukázalo sa, že sa mu nič nestalo a že je na ceste do Sýrie.

Rast sa domnieva, že Fejzulai sa radikalizoval ako dospievajúci v mešite, ktorú pravidelne navštevoval. Podľa obhajcu to bol mladík hľadajúci svoje miesto v živote.

Advokát povedal, že už počas vyšetrovania a po odsúdení sa mladíka ujal sociálny kurátor a organizácie Derad, ktorá pracuje s radikalizovanými páchateľmi trestných činov.

Severomacedónske ministerstvo vnútra dnes uviedlo, že Rakúsko sa na neho obrátilo s prosbou o pomoc pri vyšetrovaní. Fejzulai mal rakúsky aj severomacedónsky pas a podľa mena mal korene v albánskej menšine v Severnom Macedónsku, tvoriace približne štvrtinu obyvateľstva balkánskej krajiny.