Po Slovensku už aj Liverpool: Anglické mesto sa pripravuje na plošné testovanie

V anglickom Liverpoole sa bude konať celomestské plošné testovanie obyvateľstva na ochorenia COVID-19. V rámci tohto pilotného projektu pravidelne ponúknu otestovanie každému, kto býva a pracuje v meste Beatles, bez ohľadu na prítomnosť príznakov koronavírusu.

Ako uvádza web BBC News, úmrtnosť v Liverpoole patrí medzi najvyššie v Anglicku. Cieľom pilotného projektu je obmedziť šírenie koronavírusu zachytením čo najväčšieho počtu osôb a prerušiť "reťaz infekcie". Po celom meste budú zriadené nové testovacie miesta v opatrovateľských domoch, školách, univerzitách a na pracoviskách. Ľudia si budú môcť testovanie naplánovať online, prísť bez ohlásenia osobne alebo počkať na pozvanie od miestneho úradu. S plánovaním logistiky a realizáciou testov pomôžu približne dve tisícky vojakov.

V pondelok Spojené kráľovstvo zaznamenalo 18 950 nových potvrdených prípadov koronavírusu. Rastúci počet prípadov v ostatných týždňoch podnietil premiéra Borisa Johnsona k vyhláseniu lockdownu v rámci Anglicka. Podľa neho "neexistovala iná možnosť". Samotný Johnson víta pilotný projekt v Liverpoole. "Tieto testy pomôžu identifikovať v meste tisíce ľudí, ktorí nemajú príznaky, ale môžu infikovať ostatných bez toho, aby o tom vedeli. Tento druh hromadného testovania má potenciál stať sa novou silnou zbraňou v našom boji proti COVID-19," uviedol Johnson, ktorý avizoval, že následne chce distribuovať milióny testov aj do ďalších komunít.

Starosta Liverpoolu Joe Anderson povedal, že miestne orgány akciu naplánovali v spolupráci s vládou. "Ak to pôjde dobre, mohli by sme mať v Liverpoole aspoň trochu normálne Vianoce," skonštatoval Anderson. Bývalý minister zdravotníctva Jeremy Hunt pre BBC Newsnight uviedol, že ministri by si mali do roku 2021 stanoviť dátum na pravidelné testovanie celej populácie. "Vieme, že ak to urobíme, môžeme tento vírus ovládať. A to je nádej, ktorú ľudia v tejto krajine chcú. Momentálne pociťujú veľké zúfalstvo, pretože na konci tunela nevidia svetlo," povedal.