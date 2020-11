Angličania si zo smrtiacej pandémie ťažkú hlavu nerobia: Pred lockdownom sa nahrnuli do krčiem

Anglicko sa stalo zatiaľ poslednou európskou krajinou, ktorá vyhlásila prísny lockdown.

Začne sa vo štvrtok 5. novembra a potrvá minimálne do 2. decembra. Opatrenia pritvrdzujú aj ďalšie štáty. Lockdown už prebieha vo Walese a Anglicko sa stane ďalšou časťou Británie, v ktorej ho plánujú zaviesť. Premiér predloží návrh v pondelok do snemovne a poslanci o ňom majú hlasovať v stredu. Školy síce ostanú otvorené, rovnako aj továrne a staveniská, ale to je tak všetko. Ľudia majú ostať doma a vychádzať iba vo výnimočných prípadoch.

Tam patrí práca, ktorá sa nedá urobiť z domu, vzdelávanie, zdravotné dôvody, starostlivosť o odkázanú osobu či nákup základných potrieb. Povolené je aj cvičenie vonku. V interiéri sa nemôžu stretávať ľudia z iných domácností, zakázané je aj prespať mimo domova, pokiaľ si to nevyžaduje práca. Zatvoria sa aj chrámy a zakázané sú aj svadby. Konať sa môžu len pohreby.

Obchody (okrem základných potravín a lekární) majú povolený len výdaj tovaru objednaného cez internet. Rovnako reštaurácie a krčmy môžu vydávať jedlo len cez okienko, predaj alkoholu takýmto spôsobom nie je povolený. Hneď po tom, čo boli chystané opatrenia oznámené, vyhrnuli sa Angličania do krčiem, aby si ešte chvíľu užili.

Sprísnenie opatrení ohlásili aj Rakúsko a Portugalsko. U našich juhozápadných susedov bude platiť zákaz vychádzania medzi 20.00 až 6.00 hodinou. Reštaurácie a bary môžu po novom predávať len cez okienko. Portugalsko zaviedlo lockdown na 70 percentách svojho územia. Ľudia tam môžu chodiť len do práce, školy a na základný nákup.