Koho čaká 2. kolo testovania? Výnimku dostalo 25 okresov, pribudnú aj obmedzenia na hraniciach

Premiér Igor Matovič (47) oznámil, že druhé kolo celoštátneho testovania určite bude, no nie vo všetkých okresoch.

Tie okresy, v ktorých bolo minimum nakazených, sa ho zúčastniť nebudú musieť. Skríning absolvujú len lokality, v ktorých bol podiel nakazených vyšší ako 0,7%. Ktoré samosprávy si vydýchnu a ktoré musia absolvovať kolotoč príprav ešte raz?!

Aj keď z 3,6 milióna otestovaných Slovákov bolo pozitívnych len 1,06 %, pandémiu netreba podceniť. Podľa Matoviča sa nemáme týmto číslom nechať učičíkať a myslieť si, že všetko je v poriadku. „Čaká nás druhé kolo a nemali by sme teraz utiecť z polovičky bojiska a povedať si, že už sme všetko vyriešili. Nie. Vidíme, že celá Európa horí. Dennodenne prijmú dve - tri krajiny lockdown, či už miernejší, alebo tvrdší. Nepriateľ príliš prudko stúpa a príliš naberá na sile, takže nesmieme zaváhať teraz ani jeden deň,“ uviedol premiér v rozhovore pre Rádio Expres. Ústredný krízový štáb v pondelok večer rozhodol, že druhé kolo celoplošného testovania bude, nie však pre celé Slovensko. „Okresy, v ktorých percento pozitívnych testov bolo nižšie ako 0,7% dostanú výnimku. Ide o 25 okresov, ktoré sa tiahnu na juhu Slovenska a hraničia s Maďarskom okem Dunajskej Stredy,“ priblížil Matovič s tým, že testovať sa opätovne nebude okrem toho ani v dvoch mestách a to v Bratislave a v Košiciach.

Obmedzenia na hraniciach

Premiér tiež informoval, že pre vstup na územie Slovenska po druhom kole skríningu bude musieť mať človek negatívny test, alebo sa nechá otestovať antigénovými testami. Počet hraničných priechodov aj ich otváracia doba sa obmedzí. Vo všetkých okresných mestách tiež vzniknú mobilné odberové miesta, v ktorých budú mať ľudia možnosť abslovovať bezplatné antigénové testovanie. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nesmieme poľaviť a o uvoľnovaní opatrení nemôže byť reč. „Nie som zástancom toho, aby sa uvoľňovalo čokoľvek. Keď sa nám aj podarí tú krivku sploštiť, stále to bude rásť. Neverím, že pri takej slobode, akú máme, dostaneme reprodukčné číslo pod jeden,“ skonštatoval. Minister hospodárstva Richard Sulík sa však stavia za názor uvoľňovania: „Myslím si, že je chyba, že napríklad v Bratislave, kde je denne 15 ľudí infikovaných, platia rovnaké pravidlá ako v Tvrdošíne, kde sú stovky nakazených.“

Len v okresoch, kde sú vysoké čísla

Podľa Matoviča je teda druhé kolo skríningu viac než potrebné. Hovorí však, že bude len v okresoch, kde bolo veľa nakazených. Najhoršie dopadli regióny Kysuce, Orava a Bardejov. Testovanie len v ohniskách s pozitivitou vyššou ako 1,5 % mu odporučilo aj konzílium odborníkov. Takisto radia, aby sa naplno testovali rizikové skupiny, ako sú seniori v domovoch sociálnych služieb, ľudia bez domova, ale aj členovia ozbrojených síl, zdravotníci a pacienti pri prijímaní do nemocnice, a pripomínajú, že treba kontrolovať hranice. Úplne totožný postup odporúča lekár Peter Visolajský, ktorý bol v prvej vlne členom permanentného krízového štábu.

„Myslím si, že plošné testovanie nie je potrebné zopakovať, ale je dôležité, aby sme testovali opakovane a často v regiónoch, kde je vysoký výskyt nakazených,“ hovorí Visolajský. Pridáva sa aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger, ktorý vidí význam testovania v regiónoch, kde je to nevyhnutné. „Musia sa k tomu vyjadriť odborníci, zdravotníci, epidemiológovia, ale my odporúčame, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo. Aby bolo realizované len v tých oblastiach, kde je to nevyhnutné,“ povedal Tréger.

Testujme regióny nad 1,0 % pozitívnych

Pavol Čekan, biochemik

- V druhom kole stačí pretestovať tie regióny, ktoré sú žlté, oranžové až červené, čiže mali záchyt nad 1,0 % obyvateľstva. Všetky zelené regióny by sa mali „ušetriť“. V nich plošné testovanie nemá zmysel. Je tam nízka premorenosť koronavírusu, ľudia tam majú poväčšinou veľmi nízku virálnu nálož, ktorú antigénový test nezachytáva.

Pravda sa ukáže o 14 dní

Richard Kollár, matematik

- Dobrou novinkou je, že antigénové testy fungujú veľmi dobre v premorených oblastiach. Za pomerne nízke náklady dokážeme takto výrazne zlepšiť epidemiologickú situáciu v menších oblastiach. Ak by sme boli schopní tam testovať 2-krát týždenne mobilnými jednotkami, mali by sme atómovú zbraň na ničenie ohnísk. Na miestach s nízkou incidenciou (počtom nových prípadov) sa ukazujú tieto testy ako málo efektívne. Skutočná pravda sa však vyjaví tak o 14 dní, keď budeme už oveľa spoľahlivejšie vedieť, na čom objektívne naozaj sme.