Dôjde v kauze Kuciak k zvratu? Rázny krok dva mesiace po šokujúcom rozsudku!

Chcú zvrátiť rozsudok a požadujú aj zmenu pôvodného senátu, ktorý oslobodil spod obžaloby Mariána Kočnera (57) a Alenu Zsuzsovú (46).

Advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica adresoval Najvyššiemu súdu vyše 60-stranové odvolanie proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Tvrdí, že senát sa opieral o nevykonané dôkazy a pri odôvodnení verdiktu bol priveľmi zhovievý k obžalovaným.

V septembri rozhodol senát ŠTS v zložení Ivan Matel, Rastislav Stieranka a Ružena Sabová, ktorá mu predsedala, že Marián Kočner a Alena Zsuzsová nie sú objednávatelia popravy mladého páru. Respektíve, že dôkazy, ktoré predložila obžaloba senát nepresvedčili o ich vine. Po vynesení rozsudku sa matka zavraždenej Zlatica Kušnírová prostredníctvom svojho právnika proti nemu odvolala. Advokát Roman Kvasnica už vypracoval písomné odvolanie, v ktorom podrobne vysvetľuje, prečo navrhuje Najvyššiemu súdu, aby verdikt zrušil a vrátil do Pezinka na opätovné prejednanie.

Upozorňuje napríklad na to, že súd spochybnil dôveryhodnosť svedka dôkazom, ktorý nie je zaprotokolovaný. V rozsudku stojí, že svedok Andruskó označil Zsuzsovú za spotredkovateľku a Kočnera za hlavného objednávateľa, no následne pripustil, že sa mohol mýliť. „Tvrdíme, že svedok takéto tvrdenie nikdy neurobil, iba ak by išlo o obsah dôkazu, ktorý nebol pred súdom vykonaný. V prípade, ak svedok takéto vyjadrenie nikdy neurobil, súd použitím neexistujúceho vyjadrenia svedka pri odôvodňovaní svojho oslobodzujúceho rozsudku značne porušil zásadu rovnosti strán,“ stojí v odvolaní.

Advokát v ňom ďalej vyčíta senátu, že odmietol vykonať niektoré dôkazy a správy z Threemy posudzoval nevysvetliteľne doslovne, aj keď Kočner aj Zsuzsová počas pojednávania priznali, že ich nemožno chápať doslovne a interpretovali ich podľa seba.

Nový senát

Kvasnica navyše požaduje, aby v prípade vrátenia prípadu rozhodoval už senát ŠTS v inom zložení. „Súd nie dostatočne odôvodnil svoje rozhodnutie a opieral sa aj o také dôkazy, ktoré vôbec neboli vykonané a podľa mňa niektoré ani neexistujú a žiadnym spôsobom sa nezaoberal dôkazmi svedčiacimi v neprospech obžalovaných,“ vysvetlil pre Nový Čas svoj návrh Kvasnica, ktorý v odvolaní argumentoval aj tým, že Szabovej senát mu nedovolil neprerušene povedať záverečnú reč či neumožnil sa mu vyjadriť k niektorým častiam Threemy.

Navyše po rozsudku unikli do médií podrobnosti o hlasovaní členov senátu. Podľa Kvasnicu je preto pravdepodobné, že niektorý zo sudcov porušil zákon a vynášal informácie.