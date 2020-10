Majiteľ Turancaru Viliam Turan († 66) zomrel na následky infarktu: Ako pracovník ČSAD vybudoval miliónové impérium

Známe autobusy, s ktorými cestoval snáď každý Slovák, prišli o svojho zakladateľa.

Uplynulý štvrtok na následky rozsiahleho infarktu zomrel Viliam Turan († 66), majiteľ firmy Turancar. Vyše tri desaťročia úspešne podnikal v osobnej doprave na živnosť a po čase k tomu pripojil i cestovnú kanceláriu a ďalšie projekty. Množstvo ďalších plánov sa mu už však, žiaľ, nepodarí zrealizovať. Kto po zosnulom majiteľovi dnes už legendárnej firmy prevezme žezlo a ako si na neho spomínajú kamaráti?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Viliam Turan († 66) zamestnával stovky ľudí a dosahoval niekoľkomiliónové obraty. Ďalšie plány mu však skrížil krutý osud. Vo štvrtok 22. októbra ráno nečakane zomrel na následky rozsiahleho infarktu. Na poslednej ceste ho odprevadili v pondelok v úzkom rodinnom kruhu. „Aktuálne sa pokračovateľom v živnosti stal Viliam Turan junior, čo umožní nerušené pokračovanie v našej činnosti až do momentu transformácie spoločnosti,“ informuje Turancar na sociálnej sieti.

Muž na svojom mieste

„Boli sme dobrí priatelia, predtým ako začal podnikať bol pracovníkom ČSAD. Začal podnikať s autopožičovňou a stal sa pionierom privátnej autobusovej dopravy u nás a pozrite, čo vybudoval,“ hovorí s obdivom o začiatkoch známych autobusov Turanov kamarát Viliam Bujna. Vraví, že z jeho pohľadu bol Turan človek priamy a tvrdý, ale pravdivý.

„Ja mám rád takých ľudí, ktorí majú názor, povedia ho a obhája si ho. A on, keď niečo povedal, tak to tak bolo. Poznal som ho ako veľmi cieľavedomého človeka, tvrdohlavého, ale taký podnikateľ musí byť,“ zamyslí sa a pokračuje: „Na jeho zdraví sa však podpísalo najmä to, že bol tuhý fajčiar. Ja som mu to vždy vyčítal - fajčil jednu cigaretu za druhou. Vedel sa aj rozčúliť, bol taký impulzívny, ale človek na svojom mieste.“

Jeho syn, ktorý má prevziať biznis po otcovi, to podľa Bujnu nebude mať vôbec ľahké. Situácia v týchto časoch je v autobusovej doprave veľmi kritická. „Ja sám som zvedavý, akým spôsobom sa mu to podarí prevziať. Je to taká neznáma, otvorená vec, či to dokáže. Pokiaľ bude mať okolo seba tím, ktorý ho podrží, tak áno. Ale môže sa stať aj to, že to časom predajú, je tam veľký areál, úvery, táto situácia, môže to dopadnúť všelijako. V každom prípade mu držím palce,“ dodáva.

Viliam Turan Otvoriť galériu Populárne autobusy pozná celé Slovensko. Zdroj: fb turancar bus lines

Za vyše 30 rokov podnikania sa mu podarilo vybudovať obrovské impérium v osobnej doprave na Slovensku. Začal s požičovňou áut, v 90. rokoch otvoril autobusový podnik Turancar, nasledovala cestovná kancelária s rovnakým menom. Vo svojom podnikateľskom portfóliu mal aj kamiónovú dopravu a autorizovaný servis autobusov a nákladných áut značky Mercedes-Benz. Minulý rok sa mu podarilo dohodnúť partnerstvo s dopravnou sieťou FlixBus. Celé svoje podnikanie robil na živnosť, aj preto patril, čo sa týka obratu, k najväčším živnostníkom v krajine. V roku 2017 mala iba jeho cestovná kancelária podľa rebríčka Trend Top obrat 20,7 milióna eur a patrila k desiatim najväčším na Slovensku.