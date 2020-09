Koronavírus prekonalo 55-tisíc Slovákov! Niektoré údaje prekvapili aj Krčméryho

Desaťnásobne vyššie čísla. Kým doteraz sme na Slovensku hovorili o necelých 5-tisíc prípadoch infikovaných COVID-19, testy na protilátky potvrdili, že prekonať toto ochorenie mohlo až 55-tisíc ľudí.

Až 41 % z viac ako 10-tisíc testovaných tvrdí, že nemalo žiadne príznaky. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov testovania v celej Európe.

Kým PCR testy, ktoré sa robia formou výteru, odhaľujú prítomnosť vírusu v tele, krvné testy metódou Elisa odkrývajú protilátky, ktoré sa v našom organizme objavili v prípade, že sme už ochorenie prekonali. „Bolo to vyšetrenie z krvi, ktorú sme odobrali dobrovoľníkom pri preventívnej prehliadke na vzorke viac ako 10-tisíc ľudí.

Prevalencia ochorenia na Slovensku bola 1 %, čiže ak má Slovensko 5,5 milióna, tak je to približne 55-tisíc ľudí, ktorí prekonali toto ochorenie,“ vysvetľuje metódu riaditeľ Alpha medical Peter Lednický. Najviac zasiahnuté boli skupiny od 40 rokov, pričom celkovo najvyšší bol počet nakazených v skupine seniorov od 60 rokov. Zaujímavosťou je, že v pomere na počet obyvateľov nebolo najviac infikovaných novým koronavírusom v Bratislave, ale v Žilinskom a Trnavskom kraji.

41 % nemalo príznaky

Dôležitá správa, ktorá môže zohrať rolu v druhej – už prebiehajúcej – vlne, je, že až 41 % ľudí o nákaze vôbec nevedelo, pretože nepociťovali žiadne príznaky. „Fakt, že distribúcia ochorenia medzi obyvateľstvom bola zatiaľ na úrovni necelého jedného percenta, nahráva scenáru, že druhá vlna koronavírusu bude oveľa silnejšia,“ myslí si Lednický.

Epidemiologička Jana Skalová však tvrdí, že by o bezpríznakových pacientoch hovorila len veľmi opatrne. „Podľa mňa musia mať aspoň bolesti hrdla, ale niektorí ľudia sú zvyknutí, že ich bolí hrdlo, je to jednoducho ignorácia príznakov,“ tvrdí s tým, že 0,89 % percenta odhalených prípadov zo všetkých Slovákov je veľmi nízke číslo na to, aby sme mohli hovoriť o kolektívnej imunite.

Koľko vydržia protilátky?

Metóda krvných testov Elisa neodhalí prítomnosť koronavírusu, ale len protilátky v tele, ak sme ho prekonali. Otázkou stále zostáva, či sa človek môže nakaziť opäť. Odborníci hovoria, že ochorenie tu máme ešte veľmi krátko. „Nemáme vedomosť, koľko nás tieto protilátky môžu chrániť. Ak som prekonal koronavírus, tak tri mesiace som imúnny. Nie u všetkých ľudí sa však vytvoria protilátky, aj v tom je akási kuleha, nemôžeme si byť istí,“ hovorí Skalová.

Ideálna situácia nastane vtedy, ak budeme mať kolektívnu imunitu. „Kolektívna imunita sa dá získať dvoma spôsobmi - buď sa nakazí veľa ľudí, alebo sa dajú preočkovať,“ dodáva odborníčka s tým, že až do príchodu vakcíny na trh odporúča dodržiavanie hygienických opatrení.