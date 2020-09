Zsuzsová môže na slobodu zabudnúť: Dôvody, ktoré jej obhajcu vytočili do vývrtky

Na slobodu sa zatiaľ nedostane. Po tom, čo ju vo štvrtok Špecializovaný trestný súd (ŠTS) spolu s Mariánom Kočnerom (57) oslobodil z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27), sa za mreže dostala opäť kvôli inému prípadu.

Sudca ŠTS vyhovel návrhu prokurátora a v sobotu Alenu Zsuzsovú (46) poslal do väzby v kauze prípravy likvidácie prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho, ako aj advokáta Daniela Lipšica, z ktorej je obvinená. Ako dôvod uviedol obavy, že Zsuzsová ujde, bude sa skrývať, či ovplyvňovať svedkov, alebo bude pokračovať v trestnej činnosti.

O opätovnej väzbe pre Zsuzsovú rozhodol v sobotu takmer po troch hodinách samotný predseda ŠTS Ján Hrubala. „Sudca vyhovel návrhu prokurátora ÚŠP a vzal obvinenú do väzby. Dôvodom je obava z úteku, z ovplyvňovania svedkov, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti,“ konštatoval prokurátor s tým, že ide o obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu. „My s tým nesúhlasíme, lebo tvrdíme, že dôvody, že by mala pokračovať v trestnej činnosti, považujem za absurditu. Dôvody, že bude ovplyvňovať svedkov? Neviem ktorých. Veď Andruskó sedí v base oproti v budove. Marček so Szabóom sú taktiež zavretí a nedokážem si teda predstaviť, koho by mohla ešte ovplyvňovať,“ hovorí Štefan Neszméry, obhajca Aleny Zsuzsovej s tým, že všetci zainteresovaní už boli v podstate vypočutí a čo sa týka útekovej väzby, podľa neho nevidí dôvod, prečo by mala utekať.

„V Kuciakovi je síce neprávoplatne oslobodená, a čo sa týka Baštrnáka, tak tam dôkazná situácia vyzerá zatiaľ v jej prospech. A v tomto prípade sú produkované dôkazy jedine na základe výpovede Andruskóa. Nič iné. Od začiatku účasť na tomto skutku ona rázne odmieta a navyše sa tu tvrdí, že dostala objednávku od neznámeho páchateľa. Oni teda nevedia, kto bol objednávateľ,“ dodal Štefan Neszméry.

V tomto prípade obvinil koncom augusta 2019 vyšetrovateľ Zsuzsovú, ale aj Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017 a tú mala prijať Alena Zsuzsová. Podľa vyjadrení Žilinku a Šufliarskeho motívom pripravovaných vrážd bola ich práca. Lipšic sa domnieva, že motív zavraždiť ho mal podnikateľ Marian Kočner. Zsuzsová podala proti rozhodnutiu sudcu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd.

Aj vražda exprimátora

Alena Zsuzsová je ako sprostredkovateľka obžalovaná aj v prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka († 54), ktorého 9. júla 2010 zastrelili pred vlastným domom. Zavraždil ho Štefan Kaluz, ktorý si odpykáva trest 25 rokov. V minulosti nechcel prezradiť, kto ho na streľbu najal. Rozhovoril sa až potom, keď zadržali Alenu Zsuzsovú pre vraždu Jána Kuciaka. Po rokoch z vraždy Lászlóa Basternáka obvinili Romana Ostružlíka, ktorý bol jeho protikandidátom v miestnych voľbách. Sprostredkovateľkou mala byť Alena Zsuzsová.