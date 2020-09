Na Trumpa sa už vyťahuje špina: Naozaj takto nazval padlých vojakov?!

Za "babrákov" a "cucákov" mal označiť americký prezident Donald Trump príslušníkov americkej námornej pechoty pochovaných na cintoríne neďaleko Paríža, pretože počas prvej svetovej vojny padli.

Trump mal americký cintorín a pamätník Aisne-Marne navštíviť v novembri 2018, ale cestu kvôli dažďu zrušil. Podal vtedajšieho vysvetlenia "vrtuľník tam nepoletí" a tajná služba ho tam neodvezie. V skutočnosti sa ale obával, že by sa v nepriaznivom počasí rozstrapatil, tvrdí Jeffrey Goldberg, šéfredaktor liberálneho magazínu The Atlantic s odvolaním sa na štyri zdroje. Biely dom tieto tvrdenia poprel.



Trump počas rozhovoru s vedením delegácie dopoludnia pred plánovanou návštevou podľa Goldberga povedal: "Prečo by som mal na ten cintorín ísť? Je plný babrákov." Pri inom rozhovore počas tej istej cesty príslušníkov americkej námornej pechoty, ktorí na sklonku prvej svetovej vojny položili životy v bitke v lesíku pri obci Belleau, severovýchodne od Paríža, označil za "cucákov", keď sa nechali zabiť.



Prezident Trump článok v The Atlantic "veľmi presvedčivo" vyvrátil, povedal novinárom personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows. Alyssa Farah, ktorá riadi strategickú komunikáciu Bieleho domu, tvrdenie označila za "urážlivé a zjavne nepravdivé". Niektorí kritici však pripomenuli Trumpove hanlivé komentáre na účet zosnulého senátora Johna McCaina, ktorý bol zajatý vo Vietname a v Spojených štátoch je všeobecne považovaný za hrdinu.



"Nie je to vojnový hrdina. Bol to hrdina, pretože ho zajali. Ja mám rád tých, ktorí do zajatia nepadnú," povedal Trump o McCainovi pred prezidentskými voľbami v roku 2016. V bitke v lesíku pri Belleau, ktorá sa odohrala v júni 1918, zomrelo okolo 1800 amerických vojakov, ktorí zarazili nemecký postup na Paríž.