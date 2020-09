Bývalý víťaz Tour Bradley Wiggins si rypol do Tourminátora: Sagan pôsobí ako zbitý pes!

V roku 2012 na Tour de France zvíťazil. Bývalý britský pretekár Bradley Wiggins (40) sa v súčasnosti venuje už len komentovaniu.

V relácii stanice Eurosport si na mušku zobral aj nášho Petra Sagana (30), ktorý na neho tento rok pôsobí dojmom zbitého muža. Na jeho slová zareagoval aj Tourminátorov prvý tréner Peter Zánický (47).

Wiggins patril počas aktívnej kariéry k najpopulárnejším cyklistom v pelotóne. Inak to nie je ani teraz, keď sa sympatický Brit sebarealizuje ako televízny analytik. Jeho postrehy si denne vypočujú milióny fanúšikov po celom svete. „U Sagana sme boli v minulosti zvyknutí na konzistenciu výkonov. Tento rok vyzerá skôr ako konzistentne zbitý chlap. Nie je to ten istý Peťo, akého ho poznáme z predchádzajúcich sezón. Ťažko sa mi na to pozerá. Boj o zelený dres bude tento rok veľmi zaujímavý,“ zhodnotil Wiggins.

Nový Čas v tejto súvislosti oslovil Tourminátorovho prvého trénera Petra Zánického, ktorý je so Saganom počas Tour v telefonickom kontakte. „Áno, s Peťom si občas zavoláme. Sám si nie je celkom istý, ako zvládne túto trojtýždňovú záťaž. V našich rozhovoroch vyjadruje obavy z toho, či vôbec Tour dôjde až na koniec do Paríža. UCI má kvôli korone naozaj prísne opatrenia. Dvaja ochorejú a celý tím ide preč. To je obrovské riziko. Môže sa nakaziť nejaký jazdec alebo masér... Vidina záveru v Paríži je preto pre neho veľmi vzdialená. Je z toho dosť rozpačitý,“ povedal pre Nový Čas Zánický.

Na margo Saganových výkonov dodal: „V šprintoch vidieť, že sú rýchlejší adepti na etapové víťazstvá. Nie je to to pravé orechové. Peter nemá takú rýchlosť ako po minulé roky. V špurtoch rozhodujú detaily. Teší ma, že vie stále používať hlavu a predvádza umnú jazdu. V niektorom zo šprintérskych dojazdov môže ešte tento rok vybojovať etapové víťazstvo,“ myslí si Zánický. Dobre si však uvedomuje, že aj Tourminátorova výkonnosť má svoje limity.

„Petrova výkonnosť už zrejme stúpať nebude. Skôr sa zastavila na určitom bode. Ale všetko je to spôsobené aj okolnosťami. Peťo nemá za sebou dostatok odjazdených kilometrov. S prípravou začal oveľa neskôr ako ostatní pretekári. Veď predsa v Monaku sa ešte v máji nedalo kvôli korone trénovať. A hlavne si odkrojil veľmi veľké sústo v podobe Tour a Gira. To je naozaj veľmi namáhavé,“ dodal Zánický. Z rozhovorov so Saganom nemá pocit, že by sa na pretekoch bál ochorenia COVID-19.

„Nemyslím si, že by mal prehnané obavy z nakazenia sa koronou. Berie to profesionálne. Aj jeho kamarát Fernando Gaviria už prekonal toto ochorenie. Celkovo viacero ľudí z cyklistického sveta si tým už prešlo. Práve preto má strach skôr z toho, či to v Bore dobojujú do úspešného konca. Ja ako fanúšik verím, že áno. Rovnako verím, že Peťo vybojuje ôsmy zelený dres,“ uzavrel Zánický.