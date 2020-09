Prvé slová Sagana po strate zeleného dresu: Tour de France je stále dlhá

Slovenský cyklista Peter Sagan (30) obsadil štvrté miesto v stredajšej 5. etape 107. ročníka Tour de France, stratil však zelený dres.

Na trati dlhej 183 kilometrov z Gap do Privas zvíťazil v záverečnom špurte Belgičan Wout Van Aert z tímu Jumbo-Visma. Sagana vo finiši predstihli aj Holanďan Cees Bol (Subweb) a Sam Bennett z Deceuninck-Quick Step. Ír nahradil slovenského jazdca z Bory-Hansgrohe v zelenom drese. Bennett je na čele bodovačky so 123 bodmi, druhý Sagan zaostáva o deväť bodov. Tretí je Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates (93 b).

"Podľa očakávaní, etapa skončila hromadným špurtom. Dnes som nejaké body aj stratil aj získal, takže je to v poriadku. Daniel (Daniel Oss, pozn. red.) ma dostal do dobrej pozície pred špurtom, no Van Aert predviedol dobrý špurt a vyhral, zatiaľ čo ja som obsadil štvrté miesto. Tour de France je stále dlhá a teraz nás čakajú horské etapy. Musím byť zrelaxovaný," povedal slovenský cyklista na webe Bora-Hansgrohe.

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:21:22 h, 2. Cees Bol (Hol./Sunweb), 3. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quick Step), 5. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 7. Bryan Coquard (Fr./Vital Concept), 8. Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), 9. Clement Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 10. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation) všetci rovnaký čas ako víťaz1. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) 22:28:30 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +3 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +7, 4. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +9, 5. Egan Arley Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma), 7. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic), 8. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott), 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana), 10. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) všetci +13, ... 93. SAGAN +34:05 min1. Bennett 123 bodov,, 3. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates) 93