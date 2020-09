Hapalovi hádže koronavírus pod nohy ďalšie polená: Škriniar sa vyjadril k odchodu z Interu Miláno

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal bude musieť v nadchádzajúcom dvojzápase Ligy národov zaimprovizovať pri skladaní defenzívnej formácie.

Slováci odštartujú účinkovanie v 2. skupine B-divízie LN 4. septembra v Bratislave proti Čechom. O tri dni neskôr nastúpia na pôde Izraela, no hrozí im, že do Netanye nepocestujú viacerí hráči. Už v pondelok vyšlo najavo, že nemecký druholigista z Norimbergu nechce na tento duel uvoľniť útočníka Adama Zreľáka, keďže Izrael patrí v súvislosti s koronavírusovou pandémiou medzi rizikové krajiny. Hapal i generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík veria vo výnimky, aké sa podarilo vybaviť s Holandskom. V utorok však Bild uviedol, že rovnaký postoj ako Norimberg zaujala aj bundesligová Hertha Berlín, ktorá nechce na druhý septembrový zápas uvoľniť dvojicu Slovákov.



. Hapalovi by tým pribudla ďalšia komplikácia pri skladaní defenzívy, v nominácii má viacero stopérov, ale chýbajú mu krajní obrancovia. Ako jedna z alternatív sa núka Ľubomír Šatka z Lechu Poznaň, ktorý v kvalifikácii majstrovstiev Európy na trávniku Maďarska nastúpil vpravo.. Samozrejme, nie je to môj post, takisto ani pravý obranca, ale je to reprezentácia. Tu sa na to veľmi nepozerá, keď ťa tam tréner postaví, chceš dať zo seba maximum a hlavne pomôcť mužstvu. Zatiaľ sme sa s trénerom nebavili o takejto alternatíve, prišiel som len včera, mal som iba regeneračný tréning a dnes je prvý tréning s mužstvom. Nemôžem povedať, že by som si neveril, nie je to môj post, ale momentálne tu zrejme nemáme nikoho, kto by mohol povedať, že to je jeho post. Urobil by som všetko, čo je v mojich silách," povedal Šatka na utorňajšom brífingu v Senci. Poľský klub ho uvoľnil na celý zraz a je k dispozícii na oba súboje LN:O miesto v základnej zostave chce minimálne v prvom septembrovom zápase zabojovať aj ďalší stopér Lukáš Štetina. Proti Česku by mal o motiváciu postarané, keďže pôsobí v pražskej Sparte. Zatiaľ však nemal správy, či ho klub pustí aj do Izraela.povedal Štetina, s ktorým na zraz nepricestoval klubový spoluhráč Hancko: "Samozrejme, bol z toho veľmi sklamaný, sám sa z toho chcel dať dokopy. To zranenie bolo raz lepšie, raz horšie, už svitla nádej a potom sa to zase zadrhlo."S oboma duelmi ráta ďalší stopér Milan Škriniar z Interu Miláno:. Je to v štádiu riešenia všetko s klubmi, uvidíme, ako to bude. Je to špecifická situácia pre všetkých, nielen čo sa týka futbalu, ale pre celý svet. Verím, že sa to bude zlepšovať." Škriniar v závere predchádzajúcej sezóny stratil miesto v základnej zostave talianskeho klubu, ktorý to dotiahol do finále Európskej ligy.Chalanom sa možno darilo viac, vyhrávali sme a nedostávali sme góly, tréner nemenil zostavu až do posledného zápasu Európskej ligy. Samozrejme, mrzelo ma, že som nehral, ale dôležité bolo, aby mal klub dobré výsledky," zdôraznil Škriniar, ktorý napriek tomu nemá zajačie úmysly: "Ešte mám tri roky platnú zmluvu s Interom. V Interi sa nevyjadrili, že by ma nechceli, tréner ma stále chce tam. Je normálne, že má k dispozícii 30 hráčov a musí si vybrať 11, ktorých pošle do zápasu. Určite to nerobí, aby niekomu poškodil, ale aby mužstvo vyhrávalo.