Chcel spáchať samovraždu nad hrobom starého otca: Bývalý hráč Leicestru dnes ide príkladom

Matt Piper je bývalý hráč Leicestru City. Jeho najpamätnejší gól je posledný zásah na starom štadióne "Líšok."

Matt Piper mal všetko. Sľubnú kariéru, peniaze, dom, autá. No ako to už býva, peniaze sa stali nakoniec tým, prečo takmer zomrel. Matt v rozhovore pre The Sun prezradil, že ako mladý a nerozvážny chlapec míňal veľa peňazí.



Jedného dňa mu doktori povedali, že pre problémy s kolenami už nemôže ďalej hrať futbal. Nasledovali viacnásobné operácie a dlhodobá rekonvalescencia.



Ako sám priznáva, v najhoršom období pil dve fľaše whisky denne, hneď ako sa ráno zobudil., kde chcel ukončiť svoje trápenie. V hrôzostrašnom stave ho však našla jeho matka, ktorá mu poskytla pomoc. Matt nakoniec absolvoval liečenie pre závislých športovcov.To mu, ako sa postupom času ukázalo, zmenilo život k lepšiemu.. Jeho rukami prešlo aj meno ako Ben Chilwell, ktorý nedávno prestúpil do Chelsea. Neskôr si rozbehol vlastnú akadémiu, kde sa venuje športovcom, ktorí nevedia kam ďalej.Piper je dôkazom toho, že ťarcha slávy môže znamenať úplný pád, no zároveň aj to, že bojovať sa oplatí.