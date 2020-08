Vrie to medzi nimi! Čo vyvolalo hádku medzi Lučanským a Mikulcom?

Pustili sa do seba! Spor medzi ministrom vnútra Romanom Mikulcom (48) a odchádzajúcim policajným prezidentom Milanom Lučanským (51) naberá pred koncom jeho mandátu na obrátkach

Najnovšie sa rieši vytvorená komisia, ktorá pripravuje reformu slovenskej polície. Premiér oznámil, že v nej je aj Lučanský, čo spustilo vlnu kritiky na sociálnej sieti.

Igor Matovič hovorí, že nový policajný prezident sa bude vyberať podľa nových pravidiel. Na pôde ministerstva vnútra sa tak vytvorila komisia, ktorá skúma celkovú reformu policajného zboru. Jej súčasťou je podľa Matoviča aj Lučanský, šéf NAKA Branislav Zurian či bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Lučanský po tom, čo sa nezhodol s ministrom Mikulecom na smerovaní polície, podal žiadosť o odchod ku koncu augusta. Ich spory však pokračujú naďalej.

„Chcem to uviesť na pravú mieru, pretože nechcem, aby si policajti mysleli, že som súčasťou tohto paškvilu,“ napísal Lučanský na adresu komisie. Vysvetľuje, že tento týždeň sa jej síce zúčastnil, ale len zo zvedavosti. „Pretože o jej výsledkoch sú chýry. Vedie ju Jaroslav Spišiak, ktorý sa pasuje za moderátora. Sú tam prizvaní zástupcovia ministerstva vnútra a policajného prezídia. Pomiešané osoby s bezpečnostnými previerkami, ale aj bez nich,“ kritizuje Lučanský s tým, že má obavy o budúcnosť polície.

Prekáža mu, že viacerí ľudia sú tam len „kulisou moderátora, ktorý si celú komisiu moderuje na svoj obraz.“ Nápady komisie sú podľa neho vzdialené od reality a pretaviť ich do bežného života bude bezpečnostným rizikom pre Slovensko. Nie je tajomstvom, že Lučanský v minulosti Spišiaka zažaloval za výroky, že mafián Karol Mello unikal práve vďaka Lučanskému, ktorý za to žiadal nemajetkovú ujmu za 300-tisíc eur. Neskôr na súde došlo k zmieru.

Chýba mu férovosť

Takmer okamžite reagoval aj minister Mikulec s tým, že ho mrzí reakcia prezidenta, ktorý by mal uznať, že polícia potrebuje reformy ako soľ. „Ak by mu SKUTOČNE záležalo na svojich podriadených, nezúčastnil by sa na jednom zo stretnutí len „zo zvedavosti,“ ako uviedol, ale bol by aktívnym členom komisie. „Svoje podnety by potom mohol férovo komunikovať medzi odborníkmi a nie na sociálnych sieťach, kde to pripomína skôr vyplakávanie,“ skonštatoval Mikulec.

Tvrdí, že ak Lučanský nazve paškvilom skupinu tvorenú aj najvyššími funkcionármi polície, tak spochybňuje nielen ich, ale najmä seba. „Myslím si, že je to dostatočná vizitka pána Lučanského ako prezidenta PZ, aj ako človeka. Hoci sa na stretnutiach nezúčastňoval, dovolí si hodnotiť návrhy a nápady, ktoré tam zazneli, opäť však nie konštruktívne, za rokovacím stolom, ale schovaný za klávesnicou,“ zakončil Mikulec s tým, že on ako bezpečnostné riziko vníma skôr to, že dôveryhodnosť polície je na úrovni 40 % a horšie je na tom už len Albánsko.