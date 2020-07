Matovič vie, čo bude so šéfom policajtov: Smeruje Lučanský k Pellegrinimu?!

Novovznikajúca strana Petra Pellegriniho Hlas - sociálna demokracia (Hlas) nekomentuje, či plánuje spoluprácu s Milanom Lučanským po jeho odchode z funkcie prezidenta policajného zboru.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v nedeľu 5. júla vyjadril, že Lučanský v septembri, v októbri vstúpi do Pellegriniho strany. „Mám asi svoje informácie,“ povedal Matovič v relácii TV Markíza Na telo plus. „My to nateraz nebudeme komentovať,“ reagovala Patrícia Medveď Macíková z kancelárie podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho na otázku agentúry SITA, či Hlas oslovil alebo mieni osloviť Lučanského s ponukou na spoluprácu.

Lučanský požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru v Policajnom zbore SR k 31. augustu. Policajný prezident neodpovedal na otázku, či mieni vstúpiť do novej strany expremiéra Pellegriniho. Podľa hovorkyne Policajného prezídia SR Denisy Bárdyovej si policajný prezident aktuálne čerpá dovolenku.

Na konci júna pri oznámení svojho odchodu z čela polície Lučanský povedal, že sa mu ťažko vyjadruje k prípadnej politickej budúcnosti. Poukázal na to, že je v dvojmesačnej výpovednej lehote. „Neviem, či som stotožnený, že by som aktívne vstupoval do nejakej politickej strany. Bol som celý život policajtom,“ poznamenal. Dodal, že neočakával, že bude odchádzať ako nechcený.