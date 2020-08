Gabriela Koukalová dráždi na Maldivách: Vytasila sexi zadoček!

Božské telo. Bývalá elitná biatlonistka Gabriela Koukalová (30) si užíva exotickú dovolenku na Maldivách, odkiaľ prostredníctvom Instagramu výdatne zásobuje fanúšikov fotografiami svojich ladných kriviek.

O mejkap a fotografovanie sa stará jej priateľka, manžel Petr totiž zostal doma. „Čo by to bolo za dovolenku bez pekných fotiek. V minulosti som na takéto fotografovanie veľmi nebola, ale veci a časy sa menia. Po tridsiatke som si začala pripadať tak nejak ešte viac žensky než kedykoľvek predtým a som na to pyšná,“ napísala Gábina na sociálne siete.dodala česká kráska.

Hrdosť je na mieste. Pohľad na jej postavu v žltých plavkách naozaj vyráža dych. V kombinácii s tetovaniami a rajcovne pohodenými vlasmi vyzerá naozaj božsky. Manžel Petr Koukal môže pri pohľade na fotografie svojej lásky len ľutovať, že do tropického raja necestoval s ňou. Alebo ho Gabča naschvál nechala doma?