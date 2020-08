Minister Gröhling o návrate detí do tried: Takto budú po novom fungovať školy!

Nastavili nové pravidlá! Od 2. septembra sa budú školy musieť popasovať s novými nariadeniami, ktoré konečne odprezentoval minister školstva Branislav Gröhling (46).

Zásadnou informáciou je, že školská dochádzka bude povinná a rodič si nebude môcť nechať dieťa doma ani v prípade, že v školskom zariadení potvrdili COVID-19. Zatiaľ je fungovanie škôl nastavené na prvé dva týždne. S čím musia rodičia a učitelia počítať?!

Žiaci 2. septembra opäť zasadnú do školských lavíc. Rodičia si nebudú môcť vybrať tak ako v júni, či svoje dieťa do zariadenia pošlú alebo nie. „Školská dochádzka je povinná. Rodičia pri prvom nástupe dieťaťa do školy predložia písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a tiež zdravotný dotazník,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Zariadenia sa budú musieť popasovať s podobnými hygienickými opatreniami, ako to bolo na konci školského roka - zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe do budovy, náhradné rúška a štíty, nemiešanie skupín, minimalizovať hromadné podujatia. S tým súvisí aj 4-miliónová finančná injekcia, ktorá poputuje školám. „Bude to od 600 do 3 000 eur - je to prerozdelené od 100 žiakov až nad 500,“ vysvetlil minister.

Pravidlá na dva týždne

Kým v materských školách a na prvom stupni deti nebudú musieť nosiť rúška, pre druhý stupeň a stredné školy takáto výnimka platiť nebude. Deti môžu zabudnúť prvé dva týždne na krúžky či hodiny telesnej výchovy v telocvičniach či bazéne. Ministerstvo školstva neodporúča školám, aby spájali deti z rôznych tried do školských klubov.

Rezort však túto možnosť nezakazuje. Ak dôjde v jednej z tried k pozitívnemu prípadu koronavírusu, budú sa aj deti v školských kluboch, s ktorými prišlo nakazené dieťa do kontaktu, posudzovať ako blízke kontakty. „Nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať po tom, čo sa deti vrátia do škôl po letných táboroch a podobne,“ vysvetlila odborníčka ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová s tým, že po zasadnutí konzília odborníkov 20. septembra sa budú nariadenia prehodnocovať.

Pandemická OČR

Ak bude dieťa prejavovať symptómy ochorenia, škola aj internáty musia mať vyhradenú špeciálnu miestnosť a kontaktovať rodiča, nie hygienu. „Ideme do jesenného obdobia, keď sú chrípky a prechladnutia. Ak by mali školy volať na regionálny úrad verejného zdravotníctva zakaždým, keď niekto zakašle, volali by neustále,“ dodala Prokopová. Ministerstvo neplánuje zatvárať školy plošne, postupovať chce podľa schváleného semafora. Ak však budú deti musieť zostať doma, v hre je opäť pandemická OČR.

„Ak prídeme do červenej fázy a niektorí rodičia ostanú s deťmi doma, rokujeme s ministerstvom práce o pandemickej OČR,“ dodal Gröhling. To, čo ešte nie je šéfovi rezortu jasné, je to, ako naloží s nosením rúšok u detí, ktoré majú kožné či respiračné choroby, alebo autizmus a doteraz podliehali výnimke. Túto tému uzatvoríme do konca prázdnin,“ uzavrela Prokopová. Všetky opatrenia si je možné pozrieť na stránke ministerstva či prostredníctvom portálu Učíme na diaľku.

MŠ

- nosenie rúšok nebude povinné

- ak dieťa javí príznaky ochorenia, učiteľ bude kontaktovať rodiča, nie RÚVZ

- stravovanie v jedálni sa má prispôsobiť tak, aby sa obmedzilo šírenie nákazy, stravovanie je možné aj v triedach

- predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a tiež zdravotný dotazník

- do zariadenia môže prísť s dieťaťom len jeden rodič

ZŠ

1. stupeň

- nosenie rúšok bude dobrovoľné, povinné bude v spoločných priestoroch (chodby, toalety,...)

- prvé dva týždne nebude krúžková činnosť

- rezort šolstva do 15. 9. neodporúča školám, aby spájali deti z rôznych tried do školských klubov

- do 20. 9. nebudú na školách otvorené telocvične, posilňovne ani bazény, telesnú výchovu odporúčajú v exteriéri

- odovzdať zdravotný dotazník o prehlásení bezinfekčnosti, a to aj v prípade, ak vynechá viac ako 3 dni

- do školy môže prísť s dieťaťom len jeden rodič

2. stupeň

- povinnosť nosiť rúška v triede aj v spoločných priestoroch

- desiata by mala byť v triede, nie na chodbách

- odovzdať zdravotný dotazník o prehlásení bezinfekčnosti, a to aj v prípade, ak vynechá viac ako 3 dni

- meranie teploty nebude v školách povinné, len v prípade, ak bude škola v červenej fáze

- do školy žiaka nepustia, ak má zvýšenú teplotu (nad 37,2 °C), kašeľ, zvracanie, ale aj kožnú vyrážku, hnačky, náhlu stratu chuti a čuchu či ďalšie príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý zafarbený výtok z nosa, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch)

- škola bude musieť vyčleniť jednu triedu, ktorá bude slúžiť ako izolačná miestnosť

- zorganizovať vydávanie stravy tak, aby do jedálne neboli pustené deti, ak je plná

- v prípade rozšírenia nákazy sa opäť prejde na dištančné vzdelávanie

SŠ

- povinnosť nosiť rúška v triede aj v spoločných priestoroch

- desiata by mala byť v triede, nie na chodbách

- v prípade, že má škola internát, musia sa tu vyčleniť izby, ktoré budú slúžiť ako izolačné miestnosti

- v prípade zatvorenia tried pre výskyt COVID-19 sa budú študenti vzdelávať dištančne až do rozhodnutia RÚVZ

VŠ

- ministerstvo školstva odporúča začiatok semestra posunúť na 28. 9.

- internáty budú musieť mať izolačné miestnosti

- každý študent, ktorý príde z červenej krajiny, musí byť 5 dní v karanténe, ktorú si hradí sám, a ísť na test

- študenta s príznakmi neubytujú

- povinnosť nosiť rúška bude pre študentov aj v interiéri internátu