Gröhling: Školy sa budú riadiť troma fázami semaforu, každá musí mať špeciálnu miestnosť

Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.

V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.

Rezort školstva vypracoval manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR založených na princípe ROR - rúško, odstup, ruky. "Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie. Uvedomujeme si, že školy budú mať isté náklady," uviedol minister školstva s tým, že preto na tento zámer vyčlenil pre školy štyri milióny eur. Môžu ich využiť napríklad na dezinfekčné prostriedky.

Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, poznamenal minister školstva. Z manuálu vyplýva, že pri červenej fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční dištančné vzdelávanie. Gröhling potvrdil, že pri podozrení na nákazu novým koronavírusom u detí bude škola informovať rodičov a tí následne lekára. Rodičia ani škola nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová uviedla, že sa blíži jesenné obdobie, pre ktoré je typická chrípka či prechladnutie. "Ak by mali školy volať na regionálny úrad verejného zdravotníctva vždy, keď niekto zakašle, volali by neustále," poznamenala. Na školách v rizikových oblastiach budú platiť podľa Gröhlinga prísne opatrenia. Meranie teploty pri vstupe žiakov do školy nie je povinné, je to tak len v červenej fáze. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk.

Deti, ktoré navštevujú materskú školu, nemusia nosiť rúška. Žiaci prvého stupňa základných škôl nemusia nosiť rúška v triedach, avšak rezort školstva im to odporúča. Počas prvých dvoch týždňov nového školského roka bude nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov a vysokoškolákov povinné. Rezort školstva odporúča, aby sa v triedach často a intenzívne vetralo, toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Odporúča sa nepoužívať klímu a ventilátory.

Do 14. septembra sa nemajú spájať vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried. Telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. septembra nebudú používať. Rezort školstva zároveň neodporúča, aby sa spájali rôzne triedy v školských kluboch detí. Škola na účely izolácie študenta, u ktorého sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas vyučovania, vyčlení priestor. Rezort školstva odporúča, aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne sa stravovali priamo v triedach. Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.