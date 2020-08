Kaderníčka slovenských celebrít Mihaličková radí: 5 tipov pre zdravé vlasy v lete

Celebritná kaderníčka Soňa Mihaličková (34) sa dlhé roky stará o korunu krásy mnohých známych tvárí.

Herec Marek Fašiang (35), herečka Karin Haydu (43) či speváčka Tina (36) svoje vlasy pravidelne zverujú do jej šikovných rúk. Spýtali sme sa jej preto, ako sa o vlasy starať počas horúcich letných dní, keď im neprospieva slnko, chlór ani slaná morská voda.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

1. V lete by ste si mali určite menej umývať vlasy. Častým umývaním viac mastnejú, potom ich znovu umývame, sušíme a to im rozhodne neprospieva. Je dôležité používať kvalitný šampón, ktorý vlasy vyživí a hydratuje.

2. Po umytí vlasov šampónom je nutné používať olejčeky na končeky vlasov, aby neboli suché. Zároveň je to aj ochrana proti slnečným lúčom - existujú aj rôzne vlasové spreje s ochranným faktorom. Treba dávať pozor, aby to boli prípravky, ktoré vlasy nezaťažujú. Mali by ste ich používať nielen pri vode, ale napríklad aj na prechádzke v meste. Farbené blondínky by si mali dávať na vlasy najväčší pozor, keďže ich majú zosvetlené.

3. Na prudkom slnku je dôležité mať stále na hlave klobúk, šiltovku alebo šatku - tie nám najlepšie ochránia vlasy a zároveň sú aj krásnym módnym doplnkom.

4. Ideálne je nenamáčať si vlasy ani v mori a ani v bazénoch, kde je veľa chlóru. Ten našej korune krásy tiež veľmi škodí. Ak milujete potápanie, dôležité je hneď, ako vyjdete z vody, opláchnuť si vlasy sladkou vodou, ale neumývať šampónom. Morskú soľ môžete nechať pôsobiť na vlasoch asi 10 minút, nie však do vysušenia.

5. V lete radím vlasy rozhodne nezosvetľovať! Vytiahne ich prirodzene slnko a svoje urobia aj more a chlór. Preto neodporúčam ich navyše aj chemicky zosvetľovať. V lete im treba dopriať pokoj.