Zdravotná sestra našla krásny spôsob, ako povzbudiť pacientov: Nasledujúce video vás zahreje pri srdci

Zdravotná sestra z Čile, ktorá pracuje v prvej línii počas boja s COVID-19, zostáva v nemocnici po svojej službe a hrá vyčerpanému personálu a chorým pacientom na husliach, aby im ukázala lásku a nádej, informuje portál FoxNews.

Damaris Silva (26) sa dvakrát do týždňa vždy o šiestej večer vracia na oddelenie, kde niektorí pacienti s koronavírusom strávili celé týždne v kritickom stave. „Prinášam im trochu lásky, prinášam im trochu viery trochu nádeje svojimi husľami – čo je možno trochu viac než len hudba,“ povedala sestrička. „Nie je to len pesnička, ale skôr to, že vždy keď to robím, robím to zo srdca,“ dodala.

Damaris chodí po chodbách niekoľko hodín a pacientom hrá mix populárnych pesničiek z Latinskej Ameriky. „Prijímajú to dobre, sú šťastní, usmievajú sa, tlieskajú zo svojich izieb,“ povedala. Jej kolegom sa hudba tiež páči.

Počas pandémie sa mnoho sestier podujalo urobiť niečo navyše pre pacientov, ktorí bojujú s koronavírusom. Jeanna Barbieri z Massachusetts napríklad vyhľadala rodinné fotografie pacientov, ktorí nemohli byť so svojimi blízkymi, a uložila im ich na nočné stolíky. Michaelle Vaughan z Richmondu a jej kolegovia zase vyrábali plyšových medvedíkov, ktorí prehrávali osobné audio-správy od rodinných príslušníkov pacientov.